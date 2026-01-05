Anita progovorila o navodnoj aferi sa Reljom Popovićem i šifri "Limiti": Otkrila sve o susretu, spomenila i Nikoliju

Nakon nagađanja da je bila sa oženjenim muškarcem u Budvi, progovorila i bivša pobjednica Elite, Anita Stanojlović

Voditelj "Elite 9" Darko Tanasijević ugostio je Anitu Stanojlović u "Šiša baru". Ona je na samom početku komentarisala dešavanja sa "Elitovizije" i njenu pobjedu u kategoriji SMS glasovi.

A osvrnula se na priče u Bijeloj kući, nakon što joj je Milica Veličković tokom "Elitovizije" nabacila navodnu priču sa oženjenim poznatim muškarcem u Budvi.

"Ja sam osjetila sve to i pobijedila sam i to mi nema više čar, ali mi znači da osjetim da ima i dalje ljudi koji me vole, podržavaju i štite. Koliko god da pričam da me ne zanimaju fanovi, znači mi. Ponižavaju nas u kući i znači mi da smo osvojili najbitniju nagradu. Ja sam pričala i dok sam bila sa Anđelom da bih voljela da on pobijedi u osmici, ali je to prošla priča, tako da bih voljela da pobijedi moj partner. Ja sam osjetila pobjedu i sad mogu da budem druga", govorila je Anita.

"Kako komentarišeš Miličine optužbe da si imala aferu sa oženjenim pjevačem koji ima dvoje djece?" pitao je potom voditelj.

Anita Stanojlović o Relji Popoviću i navodnoj aferi Izvor: Youtube / Zadruga

"Najlakše je da se ja napadnem, a da se napao Marko Đedović ili Anđelo možda bi se otkrila istina koju sam ja rekla. Đedović je rekao da sam sklopila više verzija, da nisam slagala... Ja ne želim da opet sve bude po meni, prećutala sam, ali ako Tamara nije potvrdila potvrdiću sama. Najlakše je bilo da se ja napadnem. Iznijela je budalaštine, za to dokaz ne može da postoji i ne znam gdje su to izvukli. Peru svoje prošlosti i nemoralne radnje preko mene. Ja sam priznala da sam bila sa ženom, što ne bih priznala? Ako sam bila to je problem osobe koja ima kod kuće ženu i djecu, ali da sam bila... Ako nađu dokaz neka ga izbace, ali ne mogu da ga nađu jer sam čista po pitanju toga", pričala je Anita.

"Da li je potrebno saznanje o dokazima da bi ti to priznala?" pitao je Darko Tanasijević.

"Znam da ne može da izađe, kao što ne može da izađe da sam radila bilo šta loše jer sve što sam radila ja sam iznijela. Ružno što radim, ja radim ovdje. To da je bilo nije ružno, ali nije za pohvalu", pričala je Anita.

"Uroš Stanić te je pitao da li si bila u šemi sa Reljom Popovićem", dodao je voditelj.

"Uroš je to rekao jer ovdje pjevam njegove pjesme. On želi da me ukanali i sad je stvarno završio sa mnom. Ja se njemu nisam hvalila da sam bila na nastupu, to je bilo i na mom Instagram storiju. Ja sam rekla kad je bila velika svađa između Anđela i mene da nikome ne bi bilo dobro, a to nema veze sa Reljom. Ja čovjeka ne poznajem", nastavila je ona.

"Kakvu to priču imaš da će da se trese Balkan?" pitao je Darko.

"Nema to veze sa mnom. Uroš može da šalta, dodaje i oduzima. On je pokazao da mi nije prijatelj, a čak i da sam mu to rekla pokazuje da nije prijatelj jer može da bude tužen. Uroš pravi problem, a ja čak i da sam bila sa tom osobom treba da ćuti. Ja njega nisam upoznala, bila sam na njegovom nastupu. Šta ima da se upoznajem sa čovjekom koji ima ženu? Je l' treba sa svakim da se upoznam kome odem na nastup?" dodala je Anita.

Štoa su tvoji i Tamarini 'limiti'? Za šta je to šifra?" pitao je Darko.

"To je Tamarina pjesma, ona nema limita. Ja sam njoj rekla da ću da je pozdravljam kad bude ta pjesma jer snimamo storije uz tu pjesmu i nemamo limite šta god da radimo. Ja otkako sam pobijedila ovdje sve je bez limita, i zbog toga sam opet ovdje da nemam limita kad izađem odavde. Ja Relju, Nikoliju i sve njih slušam cio život, od malena i sa prvim dečkom mi je pesma 'Meduza' bila zajednička pjesma", govorila je Anita.

"Zbog čega je Tamara rekla da će da te ubije jer si se povjerila nekome i da bijela majica koja treba da stigne je preko jer ima problem?" upitao je voditelj.

Neću da pričam o majici jer ja to ne pominjem otkako sam ušla u vezu. Ja sam tražila jednu majicu koja je trebalo da mi stigne od jedne osobe. Tamara mi je rekla da ta osoba više nije u Srbiji i da je preko, a Mini sam rekla da to više neću da spominjem jer sam ušla u odnos sa Lukom. Osoba ne želi da se spominje ovde jer nije javna ličnost", govorila je pobjednica "Elite 7".

"Kome Tamara baca lajk?", pitao je Darko.

"Pa toj osobi", rekla je Anita.