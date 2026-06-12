Našla imućnog biznismena i pozira na jahti: Isplivale slike Breskvice u bikiniju, reagovala i Anastasija Ražnatović

Pjevačica Anđela Ignjatović Breskvica nedavno je raskinula višegodišnju vezu sa policajcem Nemanjom.

Izvor: Ig/brrrreskvica

Pjevačica Anđela Ignjatović Breskvica ponovo je zapalila društvene mreže najnovijim fotografijama u izazovnom zebrastom bikiniju.

Provokativna objava, koja je već u prvim satima skupila na desetine hiljada lajkova i komentara oduševljenih fanova, privukla je pažnju i mnogih koleginica.

Među prvima je reagovala i Anastasija Ražnatović, koja je lajkovala Breskvicine vreli ljetnje fotografije.

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Breskvica je nedavno raskinula dugogodišnju vezu sa policajcem Nemanjom nakon pet godina ljubavi, a sada se šuška da ima novog partnera kog krije od očiju javnosti.

U pitanju imućni biznismen, vlasnik dobro poznate firme iz Beograda. Breskvica je već neko vrijeme sa njim u tajnoj vezi, a on je navodno jedan od najpoželjnijih neženja u prestonici i bio je sa mnogim ljepoticama.

"U vezi su sigurno preko mjesec dana. Vjerovatno su se upoznali u nekom izlasku, budući da on dosta izlazi i poznato je ime u beogradskim klubovima", tvrdi izvor MONDA i dodaje da Anđelin novi dečko, koji ima oko tridesetak godina, živi u jednom luks naselju na Novom Beogradu.