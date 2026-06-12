logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Našla imućnog biznismena i pozira na jahti: Isplivale slike Breskvice u bikiniju, reagovala i Anastasija Ražnatović

Našla imućnog biznismena i pozira na jahti: Isplivale slike Breskvice u bikiniju, reagovala i Anastasija Ražnatović

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Anđela Ignjatović Breskvica nedavno je raskinula višegodišnju vezu sa policajcem Nemanjom.

Našla imućnog biznismena i pozira na jahti: Isplivale slike Breskvice u bikiniju, reagovala i Anasta Izvor: Ig/brrrreskvica

Pjevačica Anđela Ignjatović Breskvica ponovo je zapalila društvene mreže najnovijim fotografijama u izazovnom zebrastom bikiniju.

Provokativna objava, koja je već u prvim satima skupila na desetine hiljada lajkova i komentara oduševljenih fanova, privukla je pažnju i mnogih koleginica.

Među prvima je reagovala i Anastasija Ražnatović, koja je lajkovala Breskvicine vreli ljetnje fotografije.

Pogledajte:

Breskvica je nedavno raskinula dugogodišnju vezu sa policajcem Nemanjom nakon pet godina ljubavi, a sada se šuška da ima novog partnera kog krije od očiju javnosti.

U pitanju imućni biznismen, vlasnik dobro poznate firme iz Beograda. Breskvica je već neko vrijeme sa njim u tajnoj vezi, a on je navodno jedan od najpoželjnijih neženja u prestonici i bio je sa mnogim ljepoticama.

"U vezi su sigurno preko mjesec dana. Vjerovatno su se upoznali u nekom izlasku, budući da on dosta izlazi i poznato je ime u beogradskim klubovima", tvrdi izvor MONDA i dodaje da Anđelin novi dečko, koji ima oko tridesetak godina, živi u jednom luks naselju na Novom Beogradu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Anđela Ignjatović Breskvica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ