Bio u centru skandala zbog afere, sad uhvaćen na aerodromu: Snimili smo Relju Popovića, od Nikolije ni traga ni glasa

Autori Dragana Tomašević Autori Đorđe Milošević
Reper Relja Popović našao se u centru skandala nakon što su u rijalitiju izniijete optužbe na njegov račun

Snimili smo Relju Popovića, od Nikolije ni traga ni glasa Izvor: MONDO

Nedeljama unazad spekulise se šta se to dešavalo i da li se uopšte nešto dešavalo između Relje Popovića i aktuelne učesnice Elite 9, Anite Stanojlović.Celu priču oko navodne afere "zakuvala" je starleta i Mina Vrbaški, koja je otkrila da joj je "Anita sve ispričala u povjerenju", kao i da u aferu nije umešan samo zet Vesne Zmijanac, već i još jedan reper.

Sada je MONDO u jeku priča koje se ne smiruju nedeljama, snimio Relju Popovića na aerodromu dok se vraćao s nastupa:

00:34
Relja Popović u jeku afere radi punom parom: Snimili smo pevača na aerodromu, od Nikolije ni traga
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
 Relja se javio novinarima koji su došli da ga snimaju, a mnogi su primijetili da sa njim na nastupu u inostranstvu, nije bila njegova supruga Nikolija.

Tagovi

Relja Popović Nikolija Jovanović afera Anita Stanojlović

