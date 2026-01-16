Nikolija otpratila Relju u jeku priča o aferi sa Anitom: "U studiju su imali odnose, odlazila je s modricama"

Nikolija Jovanović otpratila je sa Instagrama svog partnera Relju Popovića

Izvor: MONDO

Nikolija Jovanović otpratila je sa Instagrama partnera Relju Popovića, u jeku priča o navodnoj aferi sa učesnicom "Elite 9", Anitom Stanojlović. Iako je Anita demantovala da je bila intimna s Reljom, nekoliko učesnika "Elite" iznijelo je u javnost da im se navodno hvalila i povjeravala o detaljima njihovog viđanja.

Nikolija je prije nekoliko dana objavila kako je otputovala "u ženskom društvu", a sada je Relju prestala da prati na Instagramu, dok on nju i dalje ima na spisku onih koje on prati.

Ni Nikolija ni Relja se u proteklim danima nisu oglašavali na ovu temu. Ona koja je upitana za komentar jeste Vesna Zmijanac. Vesna je nastupila u Beogradu povodom dočeka pravoslavne Nove godine, a pred izlazak na binu osvrnula se na brojne teme koje poslednjih dana intrigiraju javnost - od porodičnih priča, preko estradnih tračeva, do sopstvenog zdravlja.

Pjevačica je odlučno demantovala navode da Relja Popović vara njenu ćerku Nikoliju Jovanović, istakavši da su takve priče potpuno neosnovane. Kako kaže, Relja je posvećen porodici i takvi navodi ne dolaze u obzir.

"Relja varao Nikoliju? Ma, nema od toga ništa. On voli ženu i djecu više od svega. Takve izlete nikad ne bi napravio, sve da je Sindi Kraford! To nema veze sa istinom, dokaza nema", rekla je Vesna Zmijanac.

"Vidjeli su se tri dana pred njen ulazak"

"Anita se ovde više puta odala kad sam postavljao pitanja, i samo sam iz nje htio da izvučem neke stvari, pa je ona samo potvrdila. Kad je Anita ušla često je slušala pjesmu 'Se*s mašina', i uvijek sam govorio da to radi zbog Anđela i ona mi je rekla da to nije istina. Došla mi je u krevet i rekla mi je da joj je to omiljena pjesma jer je spolja bila u kombinaciji sa Reljom. Upoznali su se u Budvi, bili su u kombinaciji, dolazila je u studio, tamo si imali odnose, pili džin tonik, kući se vraćala sa masnicama... Rekla je da je s*ks bio neviđen, da je ovdje niko ne zanima i da jedva čeka da napusti kući da bi mogla da se viđa sa njim. Oni su lajkovali storije jedno drugome, a dokaz da ona i dalje postoji, je da mu Tamara lajkuje storije. Vidjeli su se tri dana pred njen ulazak, imali su s*ks. Ona je rekla da će da uđe, a on je rekao da to ne gleda, ali da je podržava jer ima dijete, i da zaradi. Ona je zaboravila da ponese majicu, on joj je dao", ispričao je u "Eliti" učesnik Danilo Dača Virijević.

"Rekla je da ima par pjesama koje je čula, da pjesme kidaju i da jedva čeka da izađu. Kad je Nikolija njega zvala on je pričao kako radi u studiju. Ja sam joj postavio pitanje na "Igri istine" i tu sam je navukao, pitao sam je za novi album, a ona je rekla: "Hoćeš da kažeš da sam bila kod njega u studiju?". Ona ima dva grama mozga. Samo sam htio da dokažem da od mene ne možeš da praviš budalu. Ona nije htjela da prizna da mi je rekla da su Maja i Anđelo imali s*ks. Mi kad smo pričali nismo imali bubice jer je ona moju bubicu bacila sa kreveta. Ona kad je ušla ovdje rekla je da mnogo voli džin tonik, kako ga mnogo voli i da ga je ljetos pila. Ona se tri dana pred ulazak vidjela sa njim. Nije pričala da su bili u vezi, nego da su se viđali", ispričao je Dača u programu uživo na Pinku.

Dača o aferi Anite i Relje Popovića Izvor: Youtube / Zadruga

Milena Kačavenda: "Dolazila je u modricama nakon vratolomija"

Milena je u "Eliti", na pitanje da li vjeruje Aniti da nije bila sa Reljom, ispričala šta zna i šta je navodno istina.

"Ja znam da jeste bila, Anita se povjerila Dači s početka. Dača je meni to rekao, ranije je on to meni rekao. Ona hoće da se to čuje, nije ona glupa nimalo... Pričala je ona Dači detalje, pričala je da se viđala sa njim u njegovom studiju. Svi su vidjeli kako je Dača ugasi, kako pokušava da ostane dobra sa Dačom", istakla je Milena Kačavenda.

"Ona se zenta što je s Lukom u nekakvom odnosu. Smuvala se sa njim u Budvi, da su to bile neke se** vratolomije i da je dolazila u modricama kući. Bilo je tu svega, bilo je tu nedozvoljenih supstanci kako on priča, on nije bio za njen ulazak ovdje, zato se i dvoumila da li da uđe ili ne", dodala je Kačavenda.

"To je njena strana priče, on je rekao njoj da će je čekati", istakla je.