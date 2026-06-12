"Blokirala me je, valjda će dozvoliti da vidim bebu": Šok priznanje naše pjevačice, evo šta kaže o Editi Aradinović

Indi Aradinović progovorila je o teškom porodičnom odnosu sa trudnom sestrom Editom Aradinović, otkrivši da trenutno nemaju kontakt, ali da joj uprkos svemu želi sve najbolje

Izvor: MONDO/printscreen/Instagram/indy_ara_indira

Pjevačica Indi Aradinović pojavila se nasmijana i raspoložena na jednom događaju, a u razgovoru sa medijima otvoreno je govorila o teškim životnim temama.

Pjevačica je bez zadrške progovorila o raskidu emotivne veze, kao i o prekinutom odnosu sa trudnom sestrom Editom Aradinović, ali i o sopstvenoj borbi sa anksioznošću.

Na samom početku razgovora, Indi je otkrila da je stavila tačku na vezu, ističući da je vjerovala da će taj odnos prerasti u nešto ozbiljnije. Ipak, naglasila je da je trenutno posvećena sebi i ličnom razvoju.



O svom ljubavnom životu i očekivanjima, pjevačica je govorila otvoreno:

-Veza na daljinu zahtijeva period od šest mjeseci za provjeru, tri mjeseca kada su partneri konstantno zajedno, u istom gradu, pa čak i u istoj sobi. Za mene ljubav ne može da postoji ako nije stalna i prisutna. Nekada sam romantična, nekada nisam, ali ne treba bježati od toga. Moj brak je trajao 90 dana. Trenutno treniram, živim zdravo, sama sam i uskoro punim 40 godina, radujem se svojim budućim uspjesima - izjavila je Indi.

Osvrnula se i na razloge poslednjeg raskida, ističući da su oboje imali slična očekivanja, ali da se odnos ipak nije razvio u željenom pravcu.

-Mislila sam da će to ići ka ozbiljnijoj priči, i on je isto mislio. Zajedno smo išli u tom smjeru, ali kakav ti je karakter, takva ti je i sudbina - navela je pjevačica.

"Nemamo kontakt"

Najviše pažnje izazvao je njen komentar o porodičnim odnosima, posebno o sestri Editi Aradinović, sa kojom trenutno nije u kontaktu jer ju je, kako kaže, blokirala. Ipak, istakla je da joj želi sve najbolje i da je raduje njena trudnoća.

- Moja draga sestra se ponosi time. Sve ću joj oprostiti, u drugom je stanju. Nemamo odnos, to je tako. Srećna sam što ću postati tetka i nadam se da će mi dozvoliti da vidim bebu. Valjda je čovjek. Da nismo sestre, vjerovatno se ne bismo ni družile - priznala je pjevačica.

"Mini želim brz oporavak"

Pjevačica je u nastavku razgovora poslala javnu podršku koleginici Mini Kostić, ističući važnost mentalnog zdravlja, i otkrila da se i sama suočava sa anksioznošću.

-Bez obzira na sve što se ranije dogodilo, želim joj brz oporavak, kao i svima koji se nalaze u sličnom stanju. Ovih dana se mnogo govori o toj temi na estradi, i ja sam prva koja se bori sa anksioznošću - zaključila je pjevačica za domaće medije.

(Telegraf, MONDO)