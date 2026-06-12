Unutrašnjost doma ostavlja bez daha jer je na zidovima mermer, a cijela kuća izgleda kao da je od stakla.

Izvor: Insstagram/sofijamilo

Sofija Milošević i Luka Jović preselili su se nedavno u Atinu, zbog fudbalerovog novog angažmana.

Manekenka je sada podijelila delić atmosfere iz skupocene vile a koliko se može vidjeti po njenom nedavnom storiju i novi dom odiše glamurom i sofisticiranošću na šta je par do sada i navikao.

Na slici koju je Sofija podijelila na svom storiju vidi se zastakljena dnevna soba skupocjeni enterijer kojim je opremljena i bazen ispred njihovog doma. Unutrašnjost doma ostavlja bez daha jer je na zidovima mermer, a cijela kuća izgleda kao da je od stakla.

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Izvor: sofimilo

"Novo poglavlje" napisala je tada manekenka u opisu slike.

Komšije imaju lijepo mišljenje

Ekipa Kurira prošle godine je boravila u Milanu gdje je tada živio fudbaler sa porodicom, a komšije su imale samo riječi hvale za ovu porodicu.

Vidi opis Zidovi od stakla, mermerni podovi i bazen u dvorištu: U ovom luksuzu žive Luka Jović i Sofija Milošević (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: instagram/lukajovic Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Instagram.com/sofimilo Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Instagram/sofijamilo/printscreen Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: instagram/lukajovic Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Instagram/sofijamilo Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Kurir/Dado Djilas Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Kurir/Dado Djilas Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Instagam/sofijamilo Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Instagram/sofijamilo/printscreen Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Instagram/sofijamilo/printscreen Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Instagram/screenshot/sofijamilo Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Instagram/sofijamilo Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Instagram/sofijamilo Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Instagram/sofijamilo Br. slika: 14 14 / 14

"Lijep su i skladan par. Sofiju češće viđamo od Luke, koji je često na treninzima i ima dosta obaveza oko fudbala, karantine i sve ostalo. Dosta poznatih sportista i osoba iz našeg javnog života živi ovdje. Ovo je miran i bezbjedan kraj, sve je pod obezbjeđenjem. Portiri su na ulazu i niko bez najave ne može da dođe do stanara. Sofija je jako lijepa i zgodna žena, ali nismo znali za nju dok se nije preselila ovdje. Luka nam je poznat odranije, dobar je fudbaler, ali nešto mi se čini da se nije baš snašao ovde u klubu. Vidjećemo" rekao je sagovornik, pa nastavio:

Vidi opis Zidovi od stakla, mermerni podovi i bazen u dvorištu: U ovom luksuzu žive Luka Jović i Sofija Milošević (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/sofijamilo Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Instagram/sofijamilo Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Instagram/sofijamilo Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Instagram/sofijamilo Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Instagram/sofijamilo Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Instagram/sofijamilo Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Instagram/sofijamilo Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Instagram/sofijamilo Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Instagram/sofijamilo Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Instagram/sofijamilo Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Instagram/sofijamilo Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Instagram/sofijamilo Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Instagram/sofijamilo Br. slika: 13 13 / 13

"Sofija je baš dosta zauzeta oko djece, izvodi ih često u park da prošetaju i da se igraju na ovim spravama. Koliko sam primijetio, baš voli šoping, stalno uveče dolazi kući s kesama poznatih brendova. Uvijek je tip-top sređena, dosta trenira i baš vodi računa o sebi. Ljubazni su, uvijek nam se lijepo jave. Često i njih dvoje idu negdje zajedno, ima tu blizu jedan dobar restoran gdje često odlaze na večeru" zaključio je sagovornik.

(Kurir, MONDO)