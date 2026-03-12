"Nikad više neću biti s Kristijanom": Kristina pobijesnila zbog priča, otkrila istinu o njegovom napadu

Kristina Spalević se oglasila na mrežama povodom navoda da je Kristijan Golubović udario

Izvor: Instagram/kristina_spalevic, Kurir TV printscreen

Kristina Spalević, supruga Kristijana Golubovića, prije dva dana je podnijela prijavu zbog njega zbog navodnog nasilja u porodici. Kristijan je udaljen iz stana i izrečena mu je mjera zabrane prilaska, a nakon burnih naslova da je "Kristijan tukao Kristinu", riješila je da se oglasi na mrežama.

"Jedina i poslednja izjava na temu lažnog naslova da me je Kristijan udario je demantovana. Molim sve kolega novinare da ne narušavaju mir moje djece i mene, jer neću davati nikakve izjave", napisala je Kristina na Instagramu i dodala:

"Kristijan i ja više nismo zajedno, niti ćemo ikada biti. Ovog puta biram da ćutim", napisala je ona.

Izvor: Instagram printscreen / kristina_spalevic