Kristina Spalević se oglasila na mrežama povodom navoda da je Kristijan Golubović udario
Kristina Spalević, supruga Kristijana Golubovića, prije dva dana je podnijela prijavu zbog njega zbog navodnog nasilja u porodici. Kristijan je udaljen iz stana i izrečena mu je mjera zabrane prilaska, a nakon burnih naslova da je "Kristijan tukao Kristinu", riješila je da se oglasi na mrežama.
"Jedina i poslednja izjava na temu lažnog naslova da me je Kristijan udario je demantovana. Molim sve kolega novinare da ne narušavaju mir moje djece i mene, jer neću davati nikakve izjave", napisala je Kristina na Instagramu i dodala:
"Nikad više neću biti s Kristijanom": Kristina pobijesnila zbog priča, otkrila istinu o njegovom napadu
"Kristijan i ja više nismo zajedno, niti ćemo ikada biti. Ovog puta biram da ćutim", napisala je ona.
Pogledajte:Izvor: Instagram printscreen / kristina_spalevic