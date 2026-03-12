logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nikad više neću biti s Kristijanom": Kristina pobijesnila zbog priča, otkrila istinu o njegovom napadu

"Nikad više neću biti s Kristijanom": Kristina pobijesnila zbog priča, otkrila istinu o njegovom napadu

Autor Dragana Tomašević
0

Kristina Spalević se oglasila na mrežama povodom navoda da je Kristijan Golubović udario

Kristina pobijesnila zbog priča, otkrila istinu o njegovom napadu Izvor: Instagram/kristina_spalevic, Kurir TV printscreen

Kristina Spalević, supruga Kristijana Golubovića, prije dva dana je podnijela prijavu zbog njega zbog navodnog nasilja u porodici. Kristijan je udaljen iz stana i izrečena mu je mjera zabrane prilaska, a nakon burnih naslova da je "Kristijan tukao Kristinu", riješila je da se oglasi na mrežama.

"Jedina i poslednja izjava na temu lažnog naslova da me je Kristijan udario je demantovana. Molim sve kolega novinare da ne narušavaju mir moje djece i mene, jer neću davati nikakve izjave", napisala je Kristina na Instagramu i dodala:

"Kristijan i ja više nismo zajedno, niti ćemo ikada biti. Ovog puta biram da ćutim", napisala je ona.

Pogledajte:

Izvor: Instagram printscreen / kristina_spalevic

Možda će vas zanimati

Tagovi

kristina spalević kristijan golubović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ