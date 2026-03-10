logo
Kupio blindirani auto i još jedan stan: Baka Prase posle paljenja "brabusa" napušta Srbiju, najavio haos

Kupio blindirani auto i još jedan stan: Baka Prase posle paljenja "brabusa" napušta Srbiju, najavio haos

Autor Dragana Tomašević
0

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, otkrio pratiocima da je riješio da okrene novi list

Baka Prase posle paljenja "brabusa" napušta Srbiju, najavio haos Izvor: Printscreen/Yotube/Telekom Srbija

Srpski jutjuber Bogdan Ilić, u javnosti poznat kao Baka Prase, obratio se svojim pratiocima i otkrio velike promjene u svom životu nakon stresnog perioda koji je nedavno proživio.

Baka Prase je rekao da mu je usled ogromnog stresa koji je pretrpio nakon što mu je zapaljen automobil narušeno zdravlje i da je dobio helikobakteriju, ali da neće dozvoliti da ga to zaustavi.

Jutjuber je poručio da nastavlja da radi "punom parom" i "ulaže ogroman novac u svoj biznis".

Pogledajte automobile Bake Praseta:

Baka Prase je u svom lajvu otkrio da je pazario novu nekretninu – stan koji će mu isključivo služiti za snimanje klipova i prenose uživo. Pored toga, kako bi se osigurao, kupio je i novi blindirani automobil marke "Rezvani".

"Idem iz Srbije na kratak odmor"

" Shvatio sam da nema poente više da živim pod stresom, uzeo sam novi auto i to je sada zvanično. Uzeo sam i stan za lajvove, tako da idem iz Srbije na kratak odmor, a kada se vratim kreće haos", poručio je Baka Prase svojim fanovima.

On je takođe zagolicao maštu pratilaca najavivši da ih nakon njegove pauze očekuje pregršt noviteta.

"Kada se budem vratio sa pauze kreću lajvovi, iventovi i gomilu novih stvari koje pripremam", zaključio je jutjuber.

Pogledajte i automobil koji je zapaljen ispred stana u Beogradu na vodi:

(Blic, MONDO)



