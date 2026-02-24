Jelena Karleuša otkrila šta bi uradila kada bi nju neko probao da reketira: Pjevačica brutalno zaprijetila svima

Jelena Karleuša prokomentarisala je skorašnja dešavanja na estradi.

Izvor: KURIR/Boba Nikolić

Pop zvijezda Jelena Karleuša je stigla na snimanje Pinkovih zvezda, gdje je još jednom "oduvala" stajlingom. Jelena je ponijela svjetlo plavu usku haljinu, a na nogama je imala zanimljiv komad potpetica.

Kosu je raspustila i izgledala je svježe, a bila je nasmijana i raspoložena sve vrijeme, pa je na kratko i zastala i proćaskala sa domaćim medijima.

"Znaš da ne volim ta pitanja o albumu i pjesmama... šta da lažem? Ne znam šta sam prošli put slagala pa da ponovim... (smijeh)", rekla je ona u šali na početku.

Pjevačica je ubrzo prokomentarisala da li se čula sa Baka Prasetom nakon svega što mu se ovih dana izdešavalo.

"Treba da se čujemo, ja njega stvarno gotivim, nadam se da je sve ok i da je riješio sve to", rekla je ona pa je otkrila da li ima rektiranja na estradi.

"Ja sam čula da ima. To rade vjerovatno ljudima koji imaju finansijske, kockarske probleme, narkomanske probleme ili veze sa kriminalnim miljeom. Niko ne reketira ljude, poštene, normalno... Ne mislim konkretno na Baku, teška priča, ozbiljna priča... mislim da neko ko se suočava sa reketiranjem zahtijeva baš ozbiljnu policiju koja se obračunava sa njima."

Jelena je potom prokomentarisala da li je tokom karijere imala neku takvu situaciju.

"Mene? Ja mislim da bi to završilo na pokušaju, a onda bih ja njih reketirala... (smijeh) jer sam neko ko bi to stručno uradio", našalila se ona, a onda je prokomentarisala i aktuelna dešavanja, tačnije skandal u kojem se našao reper Dragomir Despić Desingerica nakon što su mu na nastupu u Vranju donijeli živo jagnje, zbog čega su protiv njega podnijete tri krivične prijave.

"Trebao je bolje da odreaguje, da apeluje i zaustavi svoj nastup da se životinja skloni na sigurno. To nije mjesto za mladu jagnje, protiv sam maltretiuranja i zlostavljanja i da se životinje kolju i jedu. trebalo je bolje da reaguje a i ovo će mu biti za nauk, a i svim vlasnicima lokala da se takve stvari ne ponove, jer je životinja vjerovatno bila jako jako uplašena. Srceparajuće je to gledati. Sa druge strane apelujem na sve licemjerje i dušebrižnike koji se zgrožavaju nad tom scenom a žderu meso da razmisle", zaključila je ona.

Izvor: Telegraf/ MONDO