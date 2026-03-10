logo
Jakov Jozinović potvrdio da će pjevati u Spensu: Branitelji mu tražili da otkaže koncert, on odbio

Autor Dragana Tomašević
0

Nakon drame sa Tonijem Cetinski, Jakov Jozinović potvrdio da će pjevati u Novom Sadu

Jakov Jozinović potvrdio da će pjevati u Spensu Izvor: MONDO/Đorđe Milošević/Stefan Stojanović

Hrvatski pjevač Toni Cetinski otkazao je koncert u Novom Sadu, navodeći da "Spens kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih", na poziv hrvatskih branitelja, koji su na konferenciji za novinare poručili "da je u toj dvorani 1991. godine bio koncentracioni logor u koji su doveli zarobljenike – žene, djecu i starce, nakon okupacije Vukovara".

Veterani su pozvali i mladog Jakova Jozinovića, čiji je koncert zakazan za 14. mart, da otkaže nastup, što je on odbio.

Na njegovom Instagram nalogu je sada osvanula poruka kojom je svima stavio do znanja da "muzika ne poznaje granice"

Izvor: Instagram printscreen / jakov.jozinovic

 "Letim za ljubav, poniznost, mladost i muziku koja ne poznaje granice. Dobri ljudi, hvala vam što ste uz mene. Svoj dar prenosim muzikom i zato je moja turneja veliko hvala svima koji dolazite. Nastavljamo širiti ljubav i muziku već ovaj vikend u Novom Sadu".

Jakov Jozinović koncert Novi Sad

