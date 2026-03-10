"Postali su bogati i slavni s mojim parama": Zahar bez dlake na jeziku o Saši Popoviću i Breni, otkrio šok detalje

Kompozitor Milutin Popović Zahar otkrio kako je počeo sukob sa Sašom Popovićem, ali i zašto mu je žao što se nije pojavio u dokumentarcu nakon njegove smrti

Kompozitor i producent Milutin Popović Zahar je u intervjuu za Kurir otvorio dušu o saradnji sa pokojnim Sašom Popovićem i otkrio da mu je žao što nisu stigli da razriješe nesuglasice prije njegove smrti.

"Žao mi je što je umro a nismo riješili. On je biznismen. Nije meni krivo što su me napustili u momentu najvećeg uspjeha. Rekao bih mu da se nikada nisam ljutio na njega. Izuzetan klikeraš da proda ono što je izmislio... Niko nije više i za kraće vrijeme postao slavan i bogat kao oni sa mojim parama. Ima pjevačica koje bi bile uspješnije da su radile sa mnom. Recimo, Doris Dragović počeo sam sa njom... Bilo je sjajnih muškaraca, recimo Miroslav Ilić, krunske pjesme sam mu napisao. Tada sam shvatio da ne treba da se vezujem za pjevače. Niko nije kriv, svako ide za svojom sudbinom."

Zahar priznaje da mu je žao što se nije našao u dokumentarcu o Saši Popoviću koji je emitovan na godišnjicu smrti.

" Svakako da mi nije pravo da se neko u tom filmu prikazuje kao muzičar, a to nije. Cio nesporazum jeste jedna situacija u Tivtu. Svirao sam u Bjeloj sa Gordanom i došao je Popović sa mojim orkestrom. Uzeo je mikrofon i rekao: "Evo i veliki Zahar je postao kafanski svirač". Nije mi bilo pravo. Zadirkivao me je. Uzvratio sam mu na račun Lepe Brene jer sam znao šta tada osjeća prema njoj, pa se brecnuo i naljutio. Morao sam da mu vratim za to kafanski svirač kao da je to sramota. To je jedina bila svađa."

Kada je riječ o Lepoj Breni, Zahar kaže da se s njom neće miriti.

"Nikada. Duboko me uvrijedila. Otišla je sa drugima i zadnje što sam im napravio bila je "Tijesna koža". Nisam se ljutio. Imao sam druge stvari i druge stvari. Recimo ne zna niko ko je Radiša Marković, ali znaju hit "Vino točim, a vino ne pijem". Svi znaju moja djela."

"Šta će tebi plastična operacija s 20 godina?"

Zahar se u intervjuu dotakao i izgleda pojedinih pjevačica, koje igraju na kartu provokativnosti.

"Imamo lijepe žene, među najljepšima u Evropi. Šta će nama plastične operacije u 20 godina. Stavljaju te usne da bi asocirale na nečasne stvari da bi privukle neke glupe muškarce i budale. Meni to izgleda kao jedna izgubljenost, rekao je Popović."

