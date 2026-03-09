Milutin Popović Zahar prokomentarisao estradu

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Kompozitor i muzički autor Milutin Popović Zahаr otvorio je vrata svog kreativnog muzičkog studija, prostora u koji rijetko ko ima priliku da zaviri i progovorio o pjevačima i pjevačicama s kojima je sarađivao tokom decenija, ali i otkrio par zanimljivosti iz privatnog života.

U njegovom studiju se nalaze brojne uspomene, a jedna, koja ga posebno raduje je vezana sa susret s legendarnim Lujem Armstrongom.

"Imao sam sreću da sretnem Luja Armstronga. On svira violinu bolje od mene. Jednog sekunda nije prestao da se smije. Kod njega je život bio smijeh i vicevi“, rekao je Zahаr uz osmijeh.

Vidi opis "Za vrijeme Tita sam radio kao sakupljač radne snage": Zahar progovorio o Čoli i Lepoj Breni, plašila se ove pjevačice Milutin Popović Zahar Milutin Popović Zahar Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA Images Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: ATA Images Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: ATA Images Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: ATA Images Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 6 6 / 6 AD

Put do muzike nije uvijek bio jednostavan. U jednom trenutku porodica ga je savjetovala da se okrene "ozbiljnijem" poslu.

"Jednom mi je majka rekla: "Dosta estrade, šta se maješ po estradi, idi se zaposli". Na poslu su vidjeli da mogu da budem koristan, pa sam u Titovo vrijeme bio skupljač radne snage. Uglavnom su svi nešto svirali. Ja sam prvi bijeli čovjek koji je svirao sa njima“, priča kompozitor.

Pogledajte:

Pogledajte 01:56 Zahar o svojoj karijeri i muzičkim uspesima u emisiji Stars specijal Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija



Osim muzike, Zahаr ima još jednu veliku strast - slikarstvo. U studiju se nalaze i njegova platna, među kojima je i autoportret.

„Sam sam sebe naslikao. Meni to služi kao nekome što je štrikanje“, objašnjava.

Na pitanje postoji li nešto iz njegovog života što javnost još nije čula, Zahаr kratko odgovara da mu je dosta priča koje se stalno ponavljaju u medijima.

"Svi očekuju ono ‘ja pa ja’. Dosta mi je toga. Kako si napravio Lepu Brenu, ko je koga ispljuvao… Svako ima svoj život. Svi mi volimo intimne stvari o kojima se ne priča“, zaključuje Milutin Popović Zahаr koji je prokomentarisao i nedavni sukob Dragoljuba Despića Desingerice sa Miroljubom Aranđelovićem Kemišom u "Pinkovim zvezdama", kada je estradni umjetnik napustio studio jer ga je treper nazvao sviračem.

- On nije svirač, on je veliki umjetnik. Ja ne znam ko je taj, nikad čuo. Ne znam ja te harmonikaše.

U intervjuu se dotakao i godišnjice smrti Saše Popovića, a Zahar je otkrio da bi mu sada, kada bi imao priliku rekao da se nikada nije ljutio na njega.

- Bio je izuzetno veliki klikeraš, da dobro proda ono što prikazuje. Imao je veliki uticaj i na Lepu Brenu, na ono dizanje i one pokrete.

Pogledajte 00:46 Zahar: Nikada se nisam naljutio na Sašu Popovića, imao je kliker, znao je kako da postane slavan! Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

Otkrio je i čije ime danas izgovara sa poštovanjem.

- Poštujem Zdravka Čolića zbog toga što se on nikada nije gurao. Ima on svoju harizmu, ima i mana, njegova neumještnost u ponašanju na sceni, ali on to nadoknađuje fenomenalnim pjevanjem. Njegovo ponašanje je gospodsko.

Na pitanje da li je vidio da su mu bacili bombu na kuću, Zahar je rekao:

- Samo se na vrijedne ljude kamen baca. To je dobar čovjek. Ima i drugih vrijednih pjevača koji su jednostavno isparili.

Vidi opis "Za vrijeme Tita sam radio kao sakupljač radne snage": Zahar progovorio o Čoli i Lepoj Breni, plašila se ove pjevačice Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Uroš Matejić Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO/Uroš Matejić Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO/Uroš Matejić Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO/Uroš Matejić Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO/Uroš Matejić Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO/Uroš Matejić Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO/Uroš Matejić Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO/Uroš Matejić Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO/Uroš Matejić Br. slika: 9 9 / 9 AD

Govorio je i o Breni i otkrio da se plašila jedne pjevačice.

- Izuzetno je iznijela taj novi stil. Do te mjere je znala da se prilagodi tako da njen uspijeh nije slučajan. Pare su joj donijele skroz drugačije pjesme.

Prije izvjesnog vremena Lepa Lana je rekla da su i njoj i Zaharu pretili zbog njihove saradnje, pa je Zahar sada i to prokomentarisao:

- Meni niko nije prijetio, njoj su možda prijetili, ali se Brena nje uplašila strašno.