Danku Saviću se sudi po optužnom predlogu Višeg državnog tužilaštva zbog krivičnog djela - učestvovanje u stranim oružanim formacijama.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

"Iznesena je neistina da imam arsenal oružja. Nije tačno da mi je bio blokiran račun sa milion eura, ja u životu nisam vidio milion eura. Mojoj porodici stižu svakakve poruke putem društvenih mreža, poput onih da sam ruski terorista. Imam ćerku sa posebnim potrebama i unuku o kojima vodim računa i nemam namjeru da bježim", izjavio je juče u Višem sudu u Podgorici Danko Savić, kojem se sudi po optužnom predlogu Višeg državnog tužilaštva zbog krivičnog djela - učestvovanje u stranim oružanim formacijama.

Savić je uhapšen u policijskoj akciji “Lugansk”, nakon koje mu je određen pritvor, a sud je na prethodnom ročištu odbio predlog odbrane da mu se ta mjera ukine.

Sutkinja Irena Šofranac Nedović na ročištu je pročitala zapisnik o pretresu Savićevog stana, u kojem su, između ostalog, pronađeni fantomka, šatorsko krilo, kišne pantalone, karte kozačkog društva, antifoni tamno zelene boje, vazdušna puška, jakna maskirne boje, razne oznake kozačkog društva, dva noža, tri vojne legitimacije, vojnički kaput, šubara, fotografije sa NN licima od kojih su neka u vojničkim uniformama, bodež, bajonet, šajkača sa četiri ocila, vojni nož, dva pancirna prsluka i dva komada vojnih mantila...

Sud je konstatovao i da Ambasada Rusije nije dostavila tražene podatke o Savićevom državljanstvu, zbog čega je sutkinja naložila da im se ponovo uputi zahtjev, prenose Vijesti.

Izvršen je i uvid u kaznenu evidenciju Ministarstva pravde, iz koje proizlazi da Savić ranije nije osuđivan.

Na ročištu je ponovo otvoreno i pitanje zakonitosti naredbe za pretres - sutkinja je kazala da je naredba o pretresu potpisana i pečatirana, dok je tužiteljka Irena Burić navela da je izdata u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku.

Savićev branilac, advokat Đorđije Vukmir, prigovorio je tome, tvrdeći da ona koja je optuženom uručena na dan pretresa ne sadrži potpis sudije i da se naredbe u spisima predmeta ne podudaraju.

Saviću se sudi jer ga tužilaštvo tereti da je od septembra 2023. do septembra 2024. godine učestvovao u ratu u Ukrajini na strani proruskih snaga, pišu Vijesti.

Prema optužnom predlogu, on je 4. septembra 2023. otputovao u Istanbul, a zatim u Rusiju, gdje je potpisao ugovor o služenju vojne službe na godinu, nakon čega je otišao na teritoriju Ukrajine i pridružio se formacijama samoproglašene Luganske Narodne Republike.

Savić negira krivicu i tvrdi da nije državljanin Crne Gore već Rusije, navodeći da posjeduje ruski pasoš od 2023. godine.

Njegova odbrana smatra da zbog toga ne može odgovarati za krivično djelo koje mu se stavlja na teret, jer zakon zabranjuje učešće crnogorskih državljana u stranim oružanim formacijama, navode Vijesti.

Sud je ranije prihvatio predlog odbrane da se od Ambasade Rusije zatraže zvanični podaci o njegovom državljanstvu, ali taj odgovor do sada nije dostavljen. Savić je na prethodnom ročištu kazao da je rusko državljanstvo prihvatio 2023. godine, ali da je zahtjev pokrenuo još 2013. kao potomak Kozačkog naroda i član njihove organizacije, preko koje je, kako tvrdi, aplicirao za državljanstvo. Kazao je i da mu sin živi u Moskvi, oženjen je ruskom državljankom i ima rusko državljanstvo.

Policija je ranije saopštila da “materijalni dokazi, prikupljeni u prethodnom periodu, ukazuju na sumnju da je Savić protivno zakonu i pravilima međunarodnog prava, učestvovao u stranoj oružanoj formaciji Ruske federacije, u to u Lugansku, u ratu koji Rusija vodi protiv Ukrajine na ukrajinskoj teritoriji, u periodu od početka 2023. do početka 2025. godine, te da je na osnovu učešća u stranom ratu i u vezi sa izvršenjem ovog krivičnog djela protivzakonito pribavljao i posjedovao ogromna novčana sredstva, od čega je 1.500.000 eura (jedan milion i pet stotina hiljada eura) bilo na tekućem računu ovog lica”, tvrdi policija.

Pretresom stambenih i drugih prostorija koje koristi Savić, policija je pronašla i oduzela vazdušnu pušku bez potrebne dokumentacije, više komada vojne uniforme, pancire, šlemove, uniforme Kozačkog bratstva, uređaje za komunikaciju, SIM kartice, članske karte, veći broj računa i uplatnica, uvjerenje o državljanstvima i pasoše stranih država, knjižicu za učešće na frontu, dokaz o posjedu vrijedne nekretnine, kao i druge predmete i stvari, prenose Vijesti.

Policija ističe da je Savić i ranije hapšen, i to u junu 2025. godine, zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnim materija, kada je pretresom njegove kuće pronađeno 12 kilograma eksploziva, upakovanih u manja pakovanja od 200 grama u obliku pojasa.

“Lice je tada predato nadležnom državnom tužiocu”, kazali su iz policije.