"Goca Lazarević liči na Mongolku": Zahar brutalno izvrijeđao bivšu ženu, udario i na njenu koleginicu

Zahar nije štedio bivšu suprugu, te priznao da je danas neprepoznatljiva.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Violinista, pravnik i kompozitor Milutin Popović Zahar otkrio je da ga retko ko u današnje vrijeme posjećuje od kolega sa estrade, kao i da se skroz povukao i posvetio radu u studiju.

Zahar je naime, pomenuo i kolege sa kojima je ranije sarađivao, te se dotakao Vesne Zmijanac i bivše supruge Goce Lazarević, za koju tvrdi da je pretjerala sa estetskim intervencijama, ali i je nije prepoznao kada ju je poslednji put sreo.

"Niko nikoga ne posjećuje kad pričamo o mojim kolegama. Evo sad, zovu da pitaju ili kad me sretnu neki ljudi kažu: 'Pa ti si još živ'! Pitaju me da li sviram negdje, da li radim i komponujem, tako da je izgubljenost jedan trend koji je do te mjere uzeo maha, da smo smislili da će razvitak tehnologije pomoći ljudima da stvaraju dobra djela, ali izgleda da je kontra."

Zahar se dotakao i bivše, pjevačice Goce Lazarević, ali riječi nije birao.

"Što se Goce tiče, nisam je prepoznao kad smo se vidjeli skoro. Liči na neku Mongolku, to su neke kod pjevačica fizionomije, koje iznenađuju. To su sve nekakve vještačke nuspojave bivših lepotica u koje smo se svi zaljubljivali", rekao je on.

"Ove matorke i matorci vole da se podmlađuju, svako ima pravo na to, ali što se pojavljuju mlade žene, koje smatraju da moraju da se botoksiraju, to je šokantno. Žene na estradi, biti lijep, to je već osam posto od onoga što se traži, dva posto je sluh i ostalo da uzmeš neke pjesme koje te ubede da ti trebaju. To je nekako cio paket da bi se uspjelo na estradi."

Spomenuo je i Vesnu Zmijanac i otkrio svoje mišljenje o njoj.

"Vesna Zmijanac je uvijek bila svoja, nikad ništa nije izigravala. Bila je uvijek originalna i zanimljiva, međutim, sve mi se čini da je u njoj žal za izgubljenim danima. Nekad smo bili na vrhuncu sreće i uspjeha. To što ona radi je jedno bjekstvo od sudbine. Jednom sam sa Bećkovićem pričao o tome da napišem knjigu o samrtnom času pjevačica. Pitao bih ih na kraju svojih života šta bi željele, a mislim da bi se one polumrtve podigle i rekle: "Želim samo još jedan hit". Nekako svako traži taj neki svoj hit", iskren je bio Zahar za domaće medije.

Izvor: Blic/ Mondo