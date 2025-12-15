logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Zahar je 20 godina u braku s mojom majkom": Lagao da je pjevačica punoljetna, a prošle godine bio teško bolestan

"Zahar je 20 godina u braku s mojom majkom": Lagao da je pjevačica punoljetna, a prošle godine bio teško bolestan

Autor Dragana Tomašević
0

Pobjednica muzičkog takmičenja Zvezde Granda Teodora Toković, priznala da je tokom učešća krila da joj je očuh Milutin Popović Zahar

Teodora Toković priznala da joj je Zahar očuh Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Posle pobjede u Zvezdama Granda 2018. godine, Teodora Toković je nakon par snimljenih pesama, riješila da "nestane" sa scene.

Sada je u jednoj emisiji govorila o razlozima povlačenja, sukobu sa suprugom, ali i tajni koju je krila tokom takmičenja u Zvezdama Granda.

"Došlo je do zasićenja baš kad je trebalo najviše da se eksponiram. Tu sam se negdje povukla – bilo je i porodičnih problema, veliki obim posla i nisam imala snage za sve ovo. Nije to lako, ljudi ne znaju koliko to iziskuje vremena: priprema za emisiju, snimanje i sve ostalo. Tako da, eto, tu sam ponovo", rekla je pjevačica u emisiji "Ispovesti", otkrila kako je počela da se bavi muzikom, pa spomenula slavnog očuha.

Moj očuh je iz svijeta muzike i to je bila njegova ideja kad je čuo kako pjevam. I moja mama je talentovana, ali joj se u životu nije poklopilo da krene tim putem. Očuh je imao orkestar, poslali su mi repertoar i za mjesec i po–dva skinula sam ga kompletno. Otišla sam s njima da radim. Tada su lagali za moje godine – rekli su da sam punoljetna. Bili smo u Herceg Novom dvadesetak dana, ljudi su bili oduševljeni. Tu sam zaradila prve velike pare.

Teodorin očuh je Milutin Popović Zahar, a njena mama je s njim u braku već 20 godina.

"Znali su se iz komšiluka, na ‘ćao-ćao’. Njihova ljubav je krenula 2005. ili 2006. godine, a na papiru su ozvaničili, mislim, 2018. Mama je radila u opštini, ona je onako ljubazna, uvijek spremna da pomogne, i eto – krenula je ta ljubav tako. Do danas traje, jako se vole i treba se ugledati na njih.“

 "Od starta sam ga prihvatila kao maminog partnera i nekoga ko je ušao u naš život i ostao. Meni je to bilo prirodno i normalno. Imamo faze gdje mi drži vakelu, a ja: 'Dobro, dobro, Milutine.' Totalno ga doživljavam – ne kao javnu ličnost, nego kao dio porodice.", rekla je Teodora i otkrila da ne žive zajedno.

"Ne živimo zajedno, ali se okupljamo za rođendane, slave. Često sam kod majke i njega. Pričamo, pitam ga za savjet, on mene pita šta mislim. Skoro smo pričali da u novom ruhu uradimo neke njegove pjesme – da ja pjevam, pa sam predložila i Željka Šašića, Miloša Radovanovića… da osvježimo njegove antologijske pjesme".

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Zahar Milutin Popović Zahar Teodora Toković očuh

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ