Jutjuberka koja je pobjegla od oca u drugom stanju: Bila u centru skandala, pa zatrudnjela 3 mjeseca posle porođaja

Anđela Đorđević čeka drugo dijete sa suprugom s kojim živi u Francuskoj

Influenserka Anđela Đorđević (26) porodila se 9. septembra 2025. godine i na svijet je donijela dječaka. Ona je ponovo ostala trudna tri mjeseca nakon porođaja, a sada su ona i njen partner otkrili pol bebe.

Naime, Anđela i njen suprug su 8. marta otišli na plažu sa dva buketa ruža - jedan je bio roze boje, a drugi plave. Anđela je držala oči zatvorene dok je njen suprug pogledao papirić na kom je pisao pol bebe, a potom se ona okrenula i vidjela da on drži plavi buket, što znači da će njihova porodica biti bogatija za još jednog dječaka.

Anđela i njena porodica žive u Francuskoj.

Anđela je na Jutjubu saopštila da je u drugom stanju.

"Ljudi, ja sam ponovo trudna. Ne znam šta da kažem, vjerujem da vas je sve ova informacija iznenadila. I nas je kad smo saznali, donekle. Mi ovo znamo još od početka decembra, moj stomak se dosta vidi" rekla je ona.

"Nije bilo iznenada, to smo željeli, htjeli smo da razlika između djece bude mala. Konstantin je imao tri mjeseca kad smo saznali da sam trudna. Za mene je to bio šok, razne emocije, prepala sam se, sad sam presrećna. Jedva čekam, vjerujem da će biti izazovno."

Anđelu, inače, mnogi godinama gledaju na Jutjubu, gdje se snima sestrom Nađom, a dosad objavile veliki broj klipova o kojima se pričalo.

Našla se u centru skandala

Jutjuberke Anđela i Nađa našle su se u središtu interesovanja javnosti nakon što je njihov otac Zoran Đorđević obavijestio pratioce na Jutjubu da su njegove ćerke nestale, da bi se naposletku ispostavilo da su ga napustile, ruku pod ruku sa njegovom suprugom.

Zoran je svojevremeno, između ostalog, poručio da je "mrtav za njih", kao i da će "izbaciti njihove stvari na ulicu".

