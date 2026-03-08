logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ana Sević otkrila šta joj je muž milioner kupio za 8. mart: Ne kriju u kakvom luksuzu žive, samo vozni park 400.000 €

Ana Sević otkrila šta joj je muž milioner kupio za 8. mart: Ne kriju u kakvom luksuzu žive, samo vozni park 400.000 €

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

Pjevačica je došla da uživa na trećem koncertu Marije Šerifović na Dan žena.

Ana Sević otkrila šta joj je muž milioner kupio za 8. mart: Ne kriju u kakvom luksuzu žive, samo voz Izvor: MONDO

Voditeljka "Zvezda Granda" Ana Sević došla je vidno raspoložena na koncert Marije Šerifović, treći uzastopni, koji je priredila baš na Dan žena - 8. mart.

Usnimili smo Anu u modernoj teksas haljini:

@mondo.zabava

Ana Sević raspoložena stigla na koncert Marije Šerifović ️: Mondo #mondo #mondozabava

♬ original sound - Mondo Zabava

 Ana nam je potom otkrila šta je danas dobila od supruga na poklon: 

@mondo.zabava

Ana Sević otkrila šta joj je muž milioner poklonio za osmi mart ️: Mondo #mondo #mondozabava

♬ original sound - Mondo Zabava

Naša pjevačica se udala za milionera, ima vozni park od 400.000 € 

Ana Sević uživa u ljubavi sa svojim suprugom Danijelom Nedeljkovićem, a oboje gaje strast prema skupim automobilima.

Pogledajte njihov vozni park:

Evo i kako izgleda njihova kuća:

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Ana Sević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ