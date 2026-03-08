Pjevačica je došla da uživa na trećem koncertu Marije Šerifović na Dan žena.
Voditeljka "Zvezda Granda" Ana Sević došla je vidno raspoložena na koncert Marije Šerifović, treći uzastopni, koji je priredila baš na Dan žena - 8. mart.
Usnimili smo Anu u modernoj teksas haljini:
Ana nam je potom otkrila šta je danas dobila od supruga na poklon:
Naša pjevačica se udala za milionera, ima vozni park od 400.000 €
Ana Sević uživa u ljubavi sa svojim suprugom Danijelom Nedeljkovićem, a oboje gaje strast prema skupim automobilima.
Pogledajte njihov vozni park:
Ana Sević otkrila šta joj je muž milioner kupio za 8. mart: Ne kriju u kakvom luksuzu žive, samo vozni park 400.000 €
Evo i kako izgleda njihova kuća:
