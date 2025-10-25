Došao sa ženom, pa pjevao bivšoj: Darko Lazić napravio haos na rođendanu Ane Sević

Pjevačica i voditeljka Ana Sević, juče je proslavila svoj 40. rođendan

Pjevač Darko Lazić i njegova bivša supruga Ana Sević još jednom su dokazali koliko se dobro slažu i nakon razvoda, a u braku su dobili ćerku Lorenu.

Na Aninom 40. rođendanu, koji je sinoć održan u jednom luksuznom restoranu u Beogradu, atmosfera je bila vesela, a vrhunac večeri bio je trenutak kada je njen bivši muž Darko Lazić zapjevao u čast svoje bivše žene.

Ana je blistala u crvenoj izazovnoj haljini sa velikim dekolteom, koja je isticala njenu besprekornu figuru, dok su gosti komentarisali kako slavljenica izgleda bolje nego ikad.

Darko snimao bivšu i sadašnju, on potrošio 1.500 evra

Goste je zabavljala pjevačica Nadežda Biljić sa svojim bendom i doveli su atmosferu do usijanja da su Ana i Katarina zajedno zagrljene plesale, dok ih je Lazić snimao.

Suprug voditeljke Zvezda Granda je bio posebno raspoložen. Muzičarima je dijelio bakšiš kapom i šakom, a kad je Darko uzeo mikrofon i zapjevao "Srno moja malena" od Šabana Šaulića, ređao je na harmonici eure od 50, 100 i 200 eura, da se za manje od 20 sekundi nakupilo oko 1.500 eura bakšiša.