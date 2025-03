Lukas tvrdi da je spavao sa Anom Sević, a dovodili mu i djevojku sina Zlate Petrović: Detalji afere uzdrmali javnost

Aca Lukas navodno je bio intiman i sa rijaliti učesnicom Enom Čolić.

Aca Lukas podigao je ogromnu prašinu priznanjem da je bio intiman sa pjevačicom Anom Sević dok su oboje bili zauzeti.

On je u jednoj emisiji otkrio da su bili u "kombinaciji", a njegove riječi šokirale su ne samo njihove kolege, već i javnost.

"Bili smo ona i ja zajedno prije nego što je bila sa Darkom, nekoliko puta smo se vidjeli. Onda je ona posle bila sa Darkom Lazićem u vezi, pa braku. Posle, pred kraj mog braka, vidjeli smo se, to je... Nismo bili u vezi, viđali smo se, tako nekako... Ne znam kako bih to nazvao, kako hoćeš... Družili smo se... Eto, viđali smo se prije njenog braka, onda se ona udala, a onda pred kraj moj braka smo se ponovo vidjeli", rekao je Lukas za Hajp.

Nakon ovih riječi, Ana je navodno presavila tabak i odlučila da tuži pjevača. Sa druge strane, u međuvremenu je otkriveno da je Lukas bio intiman sa još jednom djevojkom u to vrijeme, i da je navodno riječ o učesnici rijalitija i trenutnoj partnerki Jovana, sina Zlate Petrović.

Kako se priča, Jovan o tome ništa ne zna, a ove informacije potencijalno bi mogle da naruše njihov odnos.

"Mi smo ga savjetovali da bude oprezan sa djevojkama poput Ene, ali on je slijepo zaljubljen u Enu. Njena prošlost i njeni postupci nas brinu, a sada kada je Lukas sve ovo priznao, mislimo da je vrijeme da Peja preispita svoj izbor. Nažalost, on ovu informaciju nema ali se nadam da mu to neko može reći jer bi tada završio sa njom zauvijek. Lukasova rečenica da su Enu doveli kod njega u stan dovoljno govori o svemu i mislim da Jovanu ne treba Lukasov ostatak", kaže jedan od drugova koji je želeo da ostane anoniman dok njegova djevojka, a Jovanova drugarica dodaje:

"Jovan je vrijedan momak i vaspitan. Iako je dete poznatih roditelja, nikada niste mogli da vidite po njemu da ga to vodi kroz život. Nikada nije volio djevojke poput Ene, ona se uhvatila za njega jer je znala da će imati publicitet preko njega."

Prijatelji Pejića smatraju da će uvrede koje je Ena sručila na račun njegove majke Zlate Petrović biti okidač da se otkači od nje.

"Jovan je jako vezan za majku i to što mu je Ena rekla da nije kao njegova majka koja pi*a po ulici ga je izbacilo iz takta. Taj snimak, zbog kojeg se Zlata jako kaje, a koji ju je svojevremeno koštao i statusa u 'Grandu' im je svima bolna tema. Mislim i nadam se da mu je to otvorilo oči kakva je ona, ali se bojim da će on popustiti i da će opet biti zajedno. On će to pripisati njenom afektu.

