MC Stojan stigao u Beograd nakon nastupa: Razgolitio se u majici, pa pobjegao od medija (Video)

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
Pjevač nije bio raspoložen za razgovor sa medijima po dolasku na aerodrom.

MC Stojan stigao u Beograd nakon nastupa: Razgolitio se u majici, pa pobjegao od medija (Video) Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

MC Stojan nedavno je stao na ludi kamen, a svoju suprugu ljubomorno krije od medija i javnog eksponiranja.

Ovog pjevača i repera ove nedjelje zatekli smo na aerodromu po dolasku u Srbiju. Sudeći po stajlingu, za Stojana je proljeće već stiglo, međutim, nije bio raspoložen za izjave za medije, pa se brzo uputio ka izlazu.

@mondo.zabava

MC Stojan stigao u Beograd sa nastupa: Pobegao od medija i čeka prevoz ️: Mondo #mondo #mondozabava

♬ original sound - Mondo Zabava

Pogledajte kako je izgledalo njegovo vjenčanje:

