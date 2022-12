ZNAO SAM DA ODVEDEM TRI DJEVOJKE U APARTMAN: Posle skandala s Tinderom, pjevač otkrio šta je radio kad je bio mlađi

MC Stojan ponovo u centru pažnje zbog navoda o njegovom ljubavnom životu

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

MC Stojan nedavno je zapalio domaću javnost snimkom na kojem sječe svoje skupocjene, Balensijaga patike, a sada je ponovo u žiži interesovanja zbog jubavnog života. Godinama unazad, pjevača očekuju sa poznatim i nepoznatim ljepoticama, a Stojan je nerijetko pričao o svim škakljivim temama.

"Imao sam i veike ljubavi, ali i kombinacije. Najljepše je kada su uključene i emocije, ali u današnje vrijeme je to rijetko. Kad sam bio manje popularan, više sam se trudio oko djevojaka. Kao mlađi sam znao da odvedem i tri djevojke u apartman", izjavio je Stojan nedavno. Reper se nedavno našao u žiži javnosti, kada su osvanule njegove fotke sa dejting aplikacije "Tinder", koje je objavila djevojka koja se navodno dopisivala s njim:

"Počeli smo da se dopisujemo odmah nakon što smo se zapratili. Rekao mi je da bismo mogli da se vidimo kad sledeći put dođe na nastup u mom gradu. Bilo je svakakvih poruka, i ne toliko pristojnih. Da budem iskrena, to mi se uopšte nije dopalo, pa sam zbog toga i izbjegavala viđenje. Prošlo je nekoliko dana od našeg poslednjeg kontakta, a on me je onda iz vedra neba odmečovao iliti otpratio. Nažalost, Tinder funkcioniše na tom principu, da kada nekog otpratiš sa te mreže poruke nestaju i u potpunosti se brišu, a profil te osobe nestaje", rekla je pomenuta djevojka za Kurir.

Pogledajte snimak MC Stojana sa patikama od 900 eura: