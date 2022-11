MC STOJAN UGOVARAO ODNOSE PREKO INTERNETA?! Oglasila se djevojka sa kojom se dopisivao - "Slao mi je SVAKAKVE PORUKE!"

Na jednoj aplikaciji za upoznavanje Tinder pojavio se nalog koji se predstavlja kao MC Stojan, a jedna djevojka tvrdi da je istina da je riječ o pjevaču i da joj je slao poruke.

Izvor: Instagram/mc_stojan

O MC Stojanu nedvano su brujale sve mreže i mediji kada je prikazao svoju nevjerovatnu transfomaciju, a na novim fotkama ga je malo ko i prepoznao.

Sada se ponovo našao u žiži komentarisanja, ali ovoga puta zbog udvaranja djevojkama preko apikacije za upoznavanje. MC Stojan ne govori često o svojoj intimi, te je iz tog razloga njegov ljubavni život pod velom tajne. Više puta je u prošlosti isticao da je okupiran karijerom, a da mu je emotivni život u drugom planu.

Na Tinderu se pojavio nalog pod njegovim imenom, za koji se tvrdi da je njegov. U opisu svog profila je napisao da je pjevač i producent koji živi na relaciji Beograd-Minhen. Redakciji Kurira javila se djevojka, koja je otkrila da joj je reper u roku od jednog dana uzvratio takozvano mečovanje i slao poruke.

"Počeli smo da se dopisujemo odmah nakon što smo se zapratili. Rekao mi je da bismo mogli da se vidimo kad sledeći put dođe na nastup u mom gradu. Bilo je svakakvih poruka, i ne toliko pristojnih. Da budem iskrena, to mi se uopšte nije dopalo, pa sam zbog toga i izbjegavala viđenje. Prošlo je nekoliko dana od našeg poslednjeg kontakta, a on me je onda iz vedra neba odmečovao iliti otpratio. Nažalost, Tinder funkcioniše na tom principu, da kada nekog otpratiš sa te mreže poruke nestaju i u potpunosti se brišu, a profil te osobe nestaje", kaže djevojka za Kurir.

Inače, profil o kojem se govori je verifikovan, što insinuira da nije lažnjak u pitanju. Tinder je aplikacija koja pored traženja srodne duše služi korisnicima i za neke opuštenije varijante.