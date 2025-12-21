Završio privatnu školu, ima 16 godina i viši je od nje za glavu: Slika Dare Bubamare sa sinom usijala mreže

Pjevačica Dara Bubamara objavila je selfi sa sinom Konstantinom, a slika je sve nasmejala jer je on viši za glavu od pjevačice!

Izvor: ATA / A AHEL

Pjevačica Dara Bubamara objavila je na Instagramu fotografiju sa sinom Konstantinom koja je oduševila i nasmijala sve njene pratioce.

Dara je sinu preko lica stavila stiker, emotikon srca, dok ju je on gledao sa visine, pa se na društvenim mrežama dosta polemisalo o toj fotografiji, ali u pozitivnom kontekstu.

Dara je nedavno potvrdila da je sinu kupila stan, te nema sumnje da je na nasljednika ponosna.

Pogledajte zajedničku sliku:

Izvor: ATA Images/darabubamara_official

„Dari je sin sve na svijetu. Ne mogu riječima ni da vam opišem koliko su njih dvoje vezani. Kosta obožava svoju mamu, a i ona čini sve za njega. Kupila mu je nekretninu u luksuznom kompleksu u Srpskoj Atini. Na njega nije štedjela. Ne znam tačno kolika je kvadratura, ali sam siguran da će sve biti uređeno po posljednjoj modi“, rekao je izvor.

Bubamara je istakla takođe da i on već sada zarađuje.

„Sinu jedincu sve mora da se kupi. Mada, jednom je i on meni dao pare. Obećala sam mu, jedinac je jedinac! On takođe zarađuje, igra igrice preko interneta i dobro se opari“, rekla je Dara kroz smijeh.

"Ne ide u seljačke škole"

Pjevačica Dara Bubamara nekoliko je puta u javnosti istakla kako njen sin ide u privatnu školu „gdje su djeca uspješnih roditelja, političara i sportista, a ne glupa i zavidna djeca“.

Prema pisanju medija, njen sin je išao u osnovnu privatnu školu u Novom Sadu, u kojoj školarina na godišnjem nivou iznosi oko 5.000 eura u protivvrijednosti dinara.

Škola posjeduje teniski, košarkaški i fudbalski teren. Pored toga, ima salu za održavanje fizičkih aktivnosti, posebnu kuhinju, učionice sa najnovijom opremom, kao i privatnog ljekara u okviru škole. U cijenu je uključena i cjelodnevna nastava od 8 do 16 časova, uz mogućnost da profesori nakon nastave dodatno rade sa učenicima.

U taj iznos uračunati su i doručak, voćna užina, ručak i slatka užina, a u okviru škole postoji i mogućnost prevoza mini-kombijima, koji učenike voze na relaciji kuća–škola–kuća.

Dara Bubamara je prije šest godina za Kurir govorila o školovanju sina Koste i tom prilikom izjavila:

„Moj sin ne ide u ove seljačke škole, već u privatnu školu, gdje su djeca uspješnih roditelja, političara i sportista. Nisu glupa seljačka zavidna djeca, nego su pametna i znaju ko je Dara Bubamara. To su djeca koja kažu: tvoja mama je vrh! Moj Kosta bi, u slučaju da ga neko zadirkuje zbog mame, opalio šamar i rekao mu: ne obraćaj mi se više. Psihički je jak, zna sve probleme koje je majka imala i o tome smo razgovarali. Imamo otvoren odnos.“