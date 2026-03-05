Britni policija odvela u bolnicu nakon privođenja: Isplivali novi detalji drame, menadžer spomenuo i sinove

Britni Spirs uhapšena je u srijedu uveče u okrugu Ventura u Kaliforniji zbog vožnje pod uticajem alkohola.

Policija je odvela Britni Spirs u bolnicu odmah nakon što su je zaustavili zbog navodne vožnje pod uticajem alkohola (DUI), saznaje TMZ.

Britni je provela neko vrijeme u bolnici rano u četvrtak ujutru, jer su je policajci iz Kalifornijske saobraćajne patrolе odvezli tamo kako bi joj uzeli uzorak krvi, prema više izvora bliskih pevačici.

Takođe im je rečeno da je bila sama kada ju je policija zaustavila u Vestlejk Vilidžu, nedaleko od njenog doma. Nije zadobila nikakve povrede, a odlazak u bolnicu bio je isključivo radi utvrđivanja nivoa alkohola u krvi.

Iako policija još nije objavila rezultate tog BAC testiranja, izvori za TMZ kažu da Britni govori ljudima da je rezultat bio 0,06. Zakonska granica u Kaliforniji je 0,08 odsto, ali osoba i dalje može biti optužena za vožnju pod uticajem alkohola ako policajci primijete nesigurnu ili rizičnu vožnju.

Prisjetimo se kako je Britni izgledala kada je obrijala glavu:

Britnin menadžer Kejd Hadson rekao je za TMZ:

"Ovo je bio nesrećan incident koji je potpuno neopravdan. Britni će preduzeti prave korake i poštovati zakon, i nadamo se da ovo može biti prvi korak ka promjenama koje je odavno trebalo da se dogode u njenom životu. Nadamo se da će dobiti pomoć i podršku koja joj je potrebna tokom ovog teškog perioda."

Kejd dodaje: "Njeni sinovi će provoditi vrijeme sa njom. Njeni najbliži će smisliti plan koji je odavno bio potreban, kako bi joj pomogli da ponovo stane na noge i obezbijedi stabilnost i dobrobit."

Britni Spirs je puštena oko 6 ujutru, a na sudu treba da se pojavi 4. maja.