Britni Spirs uhapšena je u srijedu uveče u okrugu Ventura u Kaliforniji zbog vožnje pod uticajem alkohola.
Policija je odvela Britni Spirs u bolnicu odmah nakon što su je zaustavili zbog navodne vožnje pod uticajem alkohola (DUI), saznaje TMZ.
Britni je provela neko vrijeme u bolnici rano u četvrtak ujutru, jer su je policajci iz Kalifornijske saobraćajne patrolе odvezli tamo kako bi joj uzeli uzorak krvi, prema više izvora bliskih pevačici.
Britni policija odvela u bolnicu nakon privođenja: Isplivali novi detalji drame, menadžer spomenuo i sinove
2. 12. 1981. Britni Spirs
Takođe im je rečeno da je bila sama kada ju je policija zaustavila u Vestlejk Vilidžu, nedaleko od njenog doma. Nije zadobila nikakve povrede, a odlazak u bolnicu bio je isključivo radi utvrđivanja nivoa alkohola u krvi.
Iako policija još nije objavila rezultate tog BAC testiranja, izvori za TMZ kažu da Britni govori ljudima da je rezultat bio 0,06. Zakonska granica u Kaliforniji je 0,08 odsto, ali osoba i dalje može biti optužena za vožnju pod uticajem alkohola ako policajci primijete nesigurnu ili rizičnu vožnju.
Prisjetimo se kako je Britni izgledala kada je obrijala glavu:
Britnin menadžer Kejd Hadson rekao je za TMZ:
"Ovo je bio nesrećan incident koji je potpuno neopravdan. Britni će preduzeti prave korake i poštovati zakon, i nadamo se da ovo može biti prvi korak ka promjenama koje je odavno trebalo da se dogode u njenom životu. Nadamo se da će dobiti pomoć i podršku koja joj je potrebna tokom ovog teškog perioda."
Kejd dodaje: "Njeni sinovi će provoditi vrijeme sa njom. Njeni najbliži će smisliti plan koji je odavno bio potreban, kako bi joj pomogli da ponovo stane na noge i obezbijedi stabilnost i dobrobit."
Britni Spirs je puštena oko 6 ujutru, a na sudu treba da se pojavi 4. maja.