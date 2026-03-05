Policija navodno pucala u muškarca u Ljubljani u samoodbrani.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac/Stefan Stojanović

Danas je policija u Ljubljani, prijestonici Slovenije, navodno pucala u muškarca u samoodbrani, piše "24ur". Čulo se više hitaca i muškarac je ostao da leži nasred puta, na pješačkom prelazu.

Svjedoci su potvrdili da su vidjeli muškarca ranjenog na asfaltu. Prema pisanju lista "Slovenske Novice", muškarac je prijetio prolaznicima.

Policija je brzo stigla na lice mjesta. Više puta su upozorili muškarca koji im je prijetio oštrim predmetom.

Ljubljanska policija se oglasila saopštenjem u kom se navodi da je bila u pitanju samoodbrana. Sprovešće se istraga kako bi se provjerila zakonitost upotrebe sredstava prisile.