Šuška se da Anđelina Džoli ima novog dečka

Autor Marina Cvetković
0

Holivudska glumica je predstavila film u kom ljubi atraktivnog Francuza, a nedavno su se pojavile glasine da između njih postoji nešto više.

Šuška se da Anđelina Džoli ima novog dečka Izvor: Instagram printscreen / modelroyalofficial

Anđelina Džoli (50) od početka karijere važi za jednu od najprivlačnijih žena planete, pa je njen ljubavni život uvijek bio interesantan medijima. Naročito je to slučaj nakon razvoda od Breda Pita, jer glumica ne eksponira nove ljubavi, pa se često pojave spekulacije o njenom odnosu s kolegama s kojima se zbliži na poslu.

Najnoviji primjer je francuski glumac Luj Garel (42), s kojim je Anđelina Džoli snimila dramu "Couture", film u režiji Alis Vinokur.

Oni su u ovom ostvarenju, koje je premijerno prikazano na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu prošle godine, igrali ljubavnike, a mediji sada javljaju da su oni viđeni na večeri.

Ipak, uprkos nagađanjima na društvenim mrežama da između njih postoji nešto više, američki tabloidi priznaju da to vjerovatno nije slučaj.

"Samo su prijatelji i njihov odnos ostaje takav", pisao je nedavno TMZ, koji naglašava da su oni "dobri prijatelji" i da imaju zajedničko društvo. Izvori bliski glumici dodaju da je Anđelina Džoli "slobodna i fokusirana isključivo na svoju djecu i posao".

Luj Garel je veliki zavodnik

Zgodni Francuz je, inače, od 2017. godine u braku s proslavljenom glumicom i manekenkom Leticijom Kastom.

Par je u tom trenutku bio u vezi već dvije godine, glumica je imala troje djece, a potom su u 2021. dobili zajedničkog sina. Prošle godine su se pojavile glasine da su se Garel i Kasta rastali, što je on nedavno potvrdio u intervjuu za Financial Times.

(Glossy / MONDO)   

Anđelina Džoli momak Luj Garel

