Melanija Tramp postala je prva dama SAD koja je ikada predsjedavala sastankom Savjeta bezbjednosti UN

Izvor: Printscreen/X/The White House

Prva dama Sjedinjenih Američkih Država, Melanija Tramp, juče je predsjedavala sednicom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Glavne teme sastanka bile su uloga obrazovanja u promovisanju tolerancije i svjetskog mira, kao i zaštita djece u oružanim sukobima, dok američka vojska nastavlja vojne operacije u Iranu.

A historic day at the UN.@FLOTUSFirst Lady Melania Trump opens the U.S. Presidency of the Security Council.pic.twitter.com/Jx4NUn5Hzs — U.S. Mission to the UN (@USUN)March 2, 2026

U uvodnom obraćanju, Melanija Tramp izrazila je "iskreno saučešće" porodicama američkih vojnika koji su poginuli i poželjela brz oporavak ranjenima, ali nije direktno komentarisala aktuelne vojne napade.

„Moje iskreno saučešće porodicama koje su izgubile svoje heroje, koji su dali živote za slobodu. Njihova hrabrost i posvećenost zauvijek će ostati upamćeni“, rekla je Tramp i dodala da se nada da će mir uskoro doći do djece širom svijeta.

Prva dama SAD koja predsjedava sastankom

Sjednica je trajala gotovo dva sata, čime je Melanija Tramp postala prva dama SAD koja je ikada predsjedavala sastankom Savjeta bezbjednosti UN.

Nakon sjednice, prva dama se fotografisala sa članovima Savjeta, uključujući predstavnike Kine i Rusije, koji su na vanrednoj sjednici u subotu oštro kritikovali vojne napade SAD i Izraela na Iran.

"My heartfelt condolences to the families who have lost their heroes who sacrificed their lives for freedom. Their bravery & dedication will always be remembered." - First Lady Melania Trump at the U.N. Security Council meeting ❤️pic.twitter.com/nLrETWXdMx — The White House (@WhiteHouse)March 2, 2026

Njeno prisustvo, ocjenjuje se kao presedan u istoriji UN, desilo se prvog radnog dana američkog predsjedavanja Savjetom bezbjednosti UN, nakon što su SAD preuzele tu funkciju od Ujedinjenog Kraljevstva.