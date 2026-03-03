Sedam godina od smrti Divne Karleuše: Otkriveno i zašto nije htela da rodi drugo dijete

Jelena se oglasila na mrežama sa njihovom zajedničkom fotografijom, što uvijek i čini na godišnjicu.

Danas se navršava 7 godina od smrti Divne Karleuše, poznate novinarke i voditeljke, koju javnost pamti i po učešću u rijaliti formatima poput "Farma", "VIP Veliki brat", "Parovi" i "Akademija debelih".

Ipak, najpoznatija je po ulozi majke Jelene Karleuše, kojoj je cio život bila najveća podrška.

Rođena u Puli

Divna je rođena 25. januara 1958. godine u Ptuj, a u pubertetu se preselila prvo u Pulu, zatim u Zagreb, da bi kasnije stigla u Beograd, gdje je završila Devetu beogradsku gimnaziju i upisala Pravni fakultet. Studije nikada nije dovršila, jer se mlada udala i posvetila porodici.

Sa samo 19 godina, 1977. godine, upoznala je policijskog kriminalističkog inspektora Dragan Karleuša. Ubrzo su se vjenčali, a već 1978. godine rodila je ćerku Jelenu.

Nije željela drugo dijete

Divna je jednom otkrila i zašto nikada nije željela drugo dijete. Kako je istakla, željela je da svojoj jedinici pruži svu pažnju i ljubav, bez kompromisa:

"Kad sam ja bila na poslu, kod kuće ju je čekala baka sa jelom koje voli. Sve što je poželjela, bilo joj je kupljeno. Ja sam je vodila na more, otac takođe, i sve je dobijala duplo… Nisam željela da rodim drugo dijete da tu ljubav prema njoj ne bih dijelila na dva dijela. Kada sam se razvela, moja odluka da ne rodim drugo dijete bila je još snažnija, jer nisam željela da Jelena ima polubrata ili polusestru. I ona je voljela da bude jedinica, princeza i obožavano biće."

Jelena Karleuša je često isticala da je Divna njen najveći uspjeh i stub podrške kroz sve životne izazove.