"Daj bože da se vratimo kući": Pjevač sa trudnom ženom i djecom zbog haosa na Bliskom istoku prinudno produžio odmor

Zbog otkazivanja letova preko Dubaija, Dado Polumenta je bio primoran da mijenja plan puta.

Izvor: Instagram printscreen/ ivonapolumenta

Poznati pjevač Dado Polumenta trenutno sa trudnom ženom Ivonom i djecom odmara na Maldivima. Međutim, usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku nisu u mogućnosti da se vrate za Beograd kako su planirali. Srećom, kako je Ivona otkrila, uspjeli su da pronađu karte za povratak drugom rutom.

Ona je sada na Instagramu sad pokazala kako provodi vrijeme sa Dadom i njihovom ćerkom, te objavila fotografiju na kojoj pjevač ljubi ćerkicu u glavu.

Izvor: Instagram printscreen / ivonapolumenta

Ivona Polumenta je, podsjetimo, otkrila da su kupili nove karte i da će se drugom rutom vratiti kući.

- Sve je okej sa nama, kupili smo nove karte, malo okolo, malo ćemo obići planetu, ali karte se rasprodaju brzinom svjetlosti, dobro da smo i ovo uspjeli. Za par dana se vraćamo kući, daj Bože - napisala je Ivona Polumenta.

Potom je dodala:

- A do tada ćemo da odmaramo i uživamo koliko možemo, jer bez obzira što smo na ovako predivnom mjestu, neki neprijatan osećaj i nemir je prisutan konstantno. Hvala divni ljudi što pitate, samo da sve bude kako treba i da ne ginu nedužni ljudi.

"Svi letovi su otkazani"

Podsjetimo, Ivona Polumenta je, prije gorepomenute objave, pisala sledeće:

- Dragi ljudi, hvala što pitate i brinete. Da, trebalo je da se vraćamo preko Dubaija, ali za sada su svi letovi otkazani. Vidjećemo šta će biti kroz par dana kada bi trebalo da letimo. Nadam se da će se situacija smiriti i da ćemo stići kući.