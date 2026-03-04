Komisija vještaka dostavila je Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju nalaz i mišljenje u vezi sa smrću Nikole Dabetića, koji je preminuo u novembru od sepse, nakon što su ga iz Kliničko bolničkog centra (KBC) u Beranama otpustili kući, uprkos teškim simptomima.

Izvor: Ministarstvo javnih radova

To je “Vijestima” potvrđeno u Višem državnom tužilaštvu.

“U toku je je razmatranje prikupljenih dokaza u cilju donošenja odluke”, piše u odgovoru.

U dopisu koji je “Vijestima” u ime porodice dostavila sestra pokojnog pacijenta, navodi se da je komisija vještaka prihvatila zaključak obducenta da je smrt nastupila neposredno usljed zapaljenja trbušne maramice (peritonitisa), kao posljedice probijanja početnog dijela debelog crijeva (cekuma) tokom kolonoskopije.

“Obdukcijom je utvrđeno prisustvo oko 1.600 ml fekalnog sadržaja u trbušnoj duplji, uz makroskopski i mikroskopski potvrđeno zapaljenje trbušne maramice, kao i pravilni kružni otvor na početnom dijelu debelog crijeva koji odgovara perforaciji nastaloj tokom endoskopske procedure. U nalazu se navodi da u medicinskoj dokumentaciji ne postoji opis RTG snimka trbuha od 6. novembra 2025. godine, niti u izvještaju postupajućeg hirurga postoji dokaz da je nalaz tog pregleda razmatran”, piše u dopisu, kako javljaju Vijesti.

Komisija je, tvrdi se, konstatovala da je na tom RTG snimku bilo jasno uočljivo prisustvo vazduha u trbušnoj duplji, kao jasan znak probijanja digestivne cijevi.

“S obzirom na jasno uočljiv znak perforacije i izostanak dokaza da je nalaz razmatran u terapijskom odlučivanju, komisija zaključuje da takvo postupanje u datim okolnostima predstavlja primjenu očigledno nepodobnog načina liječenja, usljed čega je došlo do pogoršanja zdravstvenog stanja i smrti. U nalazu se dodatno navodi da opis RTG snimka nije bio sastavni dio medicinskog spisa u relevantnom trenutku, već je naknadno dostavljen”, piše u dopisu.

Internom kontrolom KBC Berane utvrđeno je da je bilo propusta u liječenju pokojnog N. D. iz tog grada, nakon čega je uprava pokrenula disciplinski postupak protiv jednog ljekara, a medicinsku dokumentaciju proslijedila Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju.

To su nedavno potvrdili iz KBC-a Berane i Ministarstva zdravlja.

“Interna kontrola za kvalitet pružanja zdravstvene zaštite, u KBC Beranama, ukazala je na postojanje određenih propusta u postupanju prilikom zbrinjavanja pacijenta N. D. u novembru prošle godine. Imajući to u vidu, pokrenut je disciplinski postupak u skladu sa važećim propisima, a do njegovog okončanja jednom ljekaru je izrečena mjera suspenzije Izvještaj Komisije dostavljen je Ministarstvu zdravlja radi daljeg postupanja u okviru njegove nadležnosti. Takođe, na zahtjev Višeg državnog tužilaštva, toj instituciji je proslijeđena kompletna medicinska dokumentacija, u skladu sa zakonskim obavezama”, navodi se u odgovoru, pišu Vijesti.

Eksterna komisija Ministarstva zdravlja još nije završila svoj dio posla u vezi sa ovim slučajem.

Prema saznanjima “Vijesti”, suspendovan je hirurg koji je otpustio pacijenta kući, nakon čega je sjutradan preminuo, a u ovom slučaju postupala je i zdravstvena inspekcija koja je utvrdila niz propusta.

N. D. (36) preminuo je 7. novembra od posljedica sepse, nakon što je u toj ustanovi prilikom pregleda – kolonoskopije došlo do pucanja debelog crijeva. Njegova porodica saopštila je krajem decembra da su očigledni i alarmantni simptomi, kao i urađeni snimci zanemareni, što je dovelo do smrtnog ishoda.