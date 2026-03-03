Kako su kazali iz Aerodroma, oni su sletjeli večeras u 19.58 sati.

Izvor: Aerodromi Crne Gore

Državljani Crne Gore koji su evakuisani iz Egipta sletjeli su na Aerodrom Podgorica.

Podsjetimo, povodom pogoršanja bezbjednosne situacije u regionu Bliskog istoka, iz Ministarstva vanjskih poslova su ranije saopštili da je danas organizovan evakuacioni let kompanije Air Montenegro za crnogorske državljane koji žele da se vrate u Crnu Goru, a koji su se zatekli na ugroženom području.