Ana Nikolić živi u luksuznom hotelu: Rale joj došao u posjetu, pa progovorio o operaciji

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Ana Nikolić već neko vrijeme sa ćerkicom Tarom živi u jednom prijestoničkom hotelu.

Ana Nikolić živi u luksuznom hotelu Izvor: Pritnscreen/Instagram

Ana Nikolić već neko vrijeme boravi u jednom luksuznom hotelu u Beogradu, gdje je privremeno smještena dok se ne završe radovi na njenom stanu na Voždovcu.

Danas joj je društvo pravio njen vjerenik, kompozitor Goran Ratković Rale, koji je otkrio detalje o operaciji koju će uskoro imati.

"Dobro sam, ne znam kad će me primiti na operaciju, danas posle tri sata ću saznati. Juče sam završavao sve oko papirologije. Ana je u hotelu, tražim neku maramu za nju, ne mogu da nađem", rekao je Rale kratko, a potom se uputio u hotel.

Ovako je izgledala njihova vjeridba:

Nakon nekoliko sati, Ana Nikolić je izašla napolje u vrlo zanimljivom stajlingu. Na sebi je imala providnu haljinu ispod koje se nazirao donji veš, preko je nosila kaput bordo boje.

Ana nije bila raspoložena za davanje intervjua, ali je kratko poručila da je Raletu uvijek velika podrška i da će sve biti okej što se tiče njegove operacije.

"Biće sve okej, nije ništa drastično, ja sam uvijek podrška", rekla je Ana.

Inače, noć u hotelu u kom Ana živi košta 20.000 dinara.

(Blic, MONDO)

