Otkriveno koliko Ana Nikolić dnevno plaća hotel u kom živi sa ćerkicom: Izdvaja paprenu sumu, oko nje suv luksuz

Dok joj se renovira stan na Voždovcu, Nikolićeva boravi u smještaju u kojem na raspolaganju ima i spa-centar

Izvor: ananikolicofficial/instagram

Ana Nikolić već neko vrijeme boravi u jednom luksuznom hotelu u Beogradu, gdje je privremeno smještena dok se ne završe radovi na njenom stanu na Voždovcu. Renoviranje je, prema ranijim informacijama, veoma zahtjevno i podrazumijeva potpunu transformaciju prostora — od novih instalacija i stolarije, pa sve do sređivanja zidova, podova i izrade namještaja po mjeri.

Pogledajte kako je njen stan ranije izgledao:

Pjevačica je odlučila da tokom renoviranja sebi obezbijedi maksimalan komfor i mir, pa je izbor pao na hotel koji nudi potpunu privatnost, vrhunsku uslugu, spa-centar i sve pogodnosti koje su joj potrebne za svakodnevne obaveze. Boravak u takvom smještaju košta je 150 eura dnevno, što znači da je za mjesec dana izdvojila čak 4.650 eura samo za hotel, a pjevačica je na mrežama pokazala u kakvom luksuzu uživa.

Izvor: ananikolicofficial/instagram

Iako suma nije mala, Ana je, prema riječima bliskih izvora, procijenila da joj je važno da u ovom periodu ima udobnost i sigurnost, bez dodatnog stresa koji renoviranje može da donese. Dok majstori privode kraju radove u njenom domu na Voždovcu, pjevačica vrijeme koristi za poslovne obaveze, pripremu novih projekata, ali i za odmor.

Očekuje se da će se po završetku radova vratiti u potpuno osvježen i moderno uređen stan, prilagođen njenim željama i potrebama, nakon čega će hotelski život ostati samo kratka, ali skupa epizoda u njenoj svakodnevici.

„Ana ne prodaje stan. Ona tu nekretninu mnogo voli. Godinama nije krečila, pa je riješila da preuredi svaki kutak. Najveći akcenat je na sobi njene ćerke. Pjevačica je osoba koja voli komfor, ali ne voli baš da posprema za sobom i zato je riješila da bude u hotelskom smještaju gdje ima svakodnevni servis, a i sve joj je pri ruci. Još malo pa su radovi gotovi, pa će se vratiti u svoj kutak“, kaže izvor blizak Ani.