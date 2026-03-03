Osnovni sud u Nikšiću poništio je otkaz bivšoj direktorici Javne ustanove Dom starih Nikšić Anđeli Lalatović, prenosi Portal RTNK.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Lalatović je sa mjesta direktorice pomenute ustanove smijenjena prije tri godine, a prošle godine dobila je i otkaz i to u periodu dok je bila na porodiljskom odsustvu.

“Nakon što sam tokom korišćenja porodiljskog odsustva nezakonito otpuštena, sud je donio jasnu i nedvosmislenu odluku – vraćena sam na posao, čime je potvrđeno da je riječ o svjesnom, grubom i nedopustivom kršenju zakona na ustrb jedne majke“, navela je Lalatović u izjavi.

Ocijenila je da njen otkaz nije greška već „demontsracija bahatosti i elementarnog neznanja“ uprave Doma starih Nikšić.

“Donijeti odluku o otkazu ženi na porodiljskom odsustvu znači svjesno pregaziti zakon, ali i elementarno ljudsko dostojanstvo. To nije propust sistema – to je zloupotreba funkcije“, istakla je Lalatović.

Smatra da je njen slučaj ogolio način upravljanja institucijom.

“Ako je moguće ovako postupati prema ženi na porodiljskom odsustvu, onda nijedan zaposleni nije zaštićen. Zato javno i bez zadrške pozivam Ministra Damira Gutića u okviru resornog Ministarstva, koji u svom nazivu nosi brigu o porodici, da zaštiti jednu majku, kojoj je sistem okrenuo leđa u trenutku kad joj je najviše trebao”, ističe Lalatović.

Prema njenim riječima, pošto je sud potvrdio nezakonitost postupanja menadžmenta JU Dom starih Nikšić, očekuje da Ministar ispravi nepravdu i obezbijedi egzistenciju jednoj majci koja samo želi da radi i doprinosi društvenoj zajednici i svom djetetu, koja je bez primanje punih sedam mjeseci.

“Svako dalje ćutanje i izostanak reakcije predstavlja ne samo ignorisanje sudske presude, već i otvoreno tolerisanje nezakonitosti koje je očigledno i sudski potvrđeno. Ovo više nije pitanje jednog radnog mjesta. Ovo je pitanje granice – da li u ovoj državi zakon važi za sve ili samo za one koji oponasaju funkcije. Ako odgovornost izostane, ova presuda neće biti pobjeda pravde – biće samo dokaz koliko je sistem spreman da zaštiti one koji ga krše“, zaključila je Lalatović.