Benjamin Netanjahu tvrdi da je napad na Iran bio neophodan zbog ubrzanog razvoja podzemnih objekata za zaštitu nuklearnog programa.

Izvor: Profimedia

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je u utorak rano ujutru da je napad na Iran bio hitno neophodan, jer je Teheran, kako tvrdi, ubrzano gradio nova podzemna postrojenja kako bi zaštitio svoj raketni i nuklearni program od budućih udara.

"Morali smo da djelujemo sada, neophodno je bilo jer su nakon što smo pogodili njihova nuklearna postrojenja i balistički program u junu 2025. počeli da grade nove objekte - podzemne bunkere koji bi njihov raketni i atomski program učinili nedodirljivim za svega nekoliko mjeseci", rekao je Netanjahu u intervjuu za Fox News.

On je naglasio da, da akcija nije pokrenuta sada, kasnije više ne bi bila moguća.

"Brza i odlučna akcija"

Netanjahu je odbacio tvrdnje da su SAD i Izrael ušli u "beskonačni rat" sa Iranom, ističući da će operacija biti kratka i odlučna.

"Čujem da govore kako će ovo biti beskonačan rat - neće. Ovaj teroristički režim je najslabiji od svog osnivanja“, rekao je izraelski premijer, dodajući da će akcija biti "brza i odlučna“.

Njegove izjave dolaze manje od devet mjeseci nakon što je, po završetku rata u junu prošle godine, proglasio "istorijsku pobjedu" nad Iranom.

Promjena režima kao posledica?

Netanjahu je ocijenio da bi zajednički američko-izraelski udari mogli da stvore uslove za promjenu režima u Iranu. Istovremeno, američki zvaničnici šalju podeljene poruke o tome da li je to zvanični cilj operacije.

Dok su američki sekretar odbrane Pit Hegset i državni sekretar Marko Rubio ranije isticali da promjena režima nije cilj, već neutralisanje iranske raketne i nuklearne prijetnje, Netanjahu smatra da bi pad vlasti u Teheranu doveo do talasa mirovnih sporazuma između Izraela i arapskih i muslimanskih zemalja.

On je ocijenio da Iran generiše "95 odsto problema na Bliskom istoku“ i da bi ishod aktuelne operacije mogao otvoriti novo poglavlje stabilnosti u regionu.

Kritike i američka podrška

Na pitanje o tvrdnjama da je Izrael uvukao SAD u sukob sa Iranom, Netanjahu je odbacio takve navode, naglašavajući da američki predsjednik Donald Tramp samostalno donosi odluke u skladu sa interesima SAD.

U međuvremenu, američki potpredsjednik Džej Di Vens izjavio je da je cilj operacije promjena „načina razmišljanja“ iranskog rukovodstva, kako bi trajno odustalo od razvoja nuklearnog oružja.

Navodi o nuklearnom programu

Američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof naveo je da su iranski pregovarači tokom razgovora ove godine tvrdili da raspolažu sa 460 kilograma uranijuma obogaćenog na 60 odsto, što bi, prema njegovim riječima, moglo biti dovoljno za izradu 11 nuklearnih bombi.

Vašington, međutim, tvrdi da su ključna nuklearna postrojenja uništena u prethodnim udarima.

Oprez izraelskih bezbjednosnih zvaničnika

Iako Netanjahu poručuje da će operacija biti odlučna i efikasna, izraelski bezbjednosni zvaničnici upozorili su da iranska balistička pretnja neće biti u potpunosti eliminisana u ovoj fazi sukoba.

Prema tim procjenama, dio raketnih sistema i dalje se nalazi u podzemnim objektima, a postoji bojazan da bi Iran mogao pokušati da obnovi kapacitete nakon završetka sukoba.

Uprkos tome, izraelska strana smatra da će aktuelna kampanja značajno oslabiti iranske vojne mogućnosti i umanjiti njihovu sposobnost daljeg razvoja raketnog arsenala.

(Times of Israel/Mondo)