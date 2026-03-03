Australija je potvrdila napad iranskih dronova na vazdušnu bazu Al Minhad u UAE. Svi pripadnici ADF-a su bezbjedni.

Izvor: FADEL SENNA / AFP / PROFIMEDIA

Australija je saopštila da je njena vazduhoplovna baza u Ujedinjenim Arapskim Emiratima bila meta iranskih dronova tokom vikenda.

Ministar odbrane Ričard Marls potvrdio je napad, navodeći da su dronovi pogodili bazu Al Minhad prve noći eskalacije, ali je istakao da su svi australijski pripadnici "bezbedni i evidentirani".

Australija koristi bazu Al Minhad od 2003. godine, a trenutno je oko 100 pripadnika Australijskih odbrambenih snaga (ADF) raspoređeno u nekoliko zemalja Bliskog istoka. Iako nisu svi stacionirani u Al Minhadu, većina djeluje iz UAE.

Objekat, koji se nalazi oko 30 kilometara južno od Dubaija, pogođen je prve noći sukoba, piše Independent.

Ovaj incident predstavlja još jedan slučaj u kojem su australijske snage bile pod vatrom u regionu. Godine 2019. rakete su pogodile iračku bazu u kojoj je bilo smješteno više od 300 pripadnika ADF-a, u okviru zajedničke misije obuke sa snagama Novog Zelanda.

Marls je ponovio podršku Kanbere američkim i izraelskim vojnim akcijama protiv Irana, ali je priznao da postoji neizvjesnost oko trajanja sukoba.

"Vrlo je teško spekulisati koliko će sukob trajati", rekao je i dodao:

"Jasno smo rekli da podržavamo akciju, čiji je osnovni cilj da se Iranu onemogući sticanje nuklearnog oružja spremnog za upotrebu, što bi očigledno bilo katastrofa za svijet".

Pored napada na Al Minhad, iranski odmazdni napadi navodno su izazvali štetu i na drugim lokacijama u Dubaiju, uključujući međunarodni aerodrom i čuveni hotel Burdž Al Arab. Eksplozije su takođe prijavljene na Palm Džumeiri, vještačkom ostrvu u emiratu.

Oko 115.000 Australijanaca trenutno se nalazi širom šireg regiona Bliskog istoka. U normalnim okolnostima, oko 11.000 Australijanaca dnevno prolazi kroz taj region. Zbog poremećaja u vazdušnom saobraćaju, savezna vlada koordinira podršku svojim državljanima u inostranstvu.

(MONDO)