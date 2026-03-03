"Pitala sam ga šta ti je to trebalo?": Šaban 10 godina nosio periku, Goca otkrila kako je sve počelo

Udovica Šabana Šaulića otkrila kako je reagovala kada je prvi put vidjela pjevača sa perikom

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Gordana Šaulić, udovica pokojnog kralja narodne muzike Šabana Šaulića, otkrila je u jednoj emisiji ko je nagovorio njenog supruga da čitavu deceniju nosi periku na glavi.

Goca je bez zadrške pričala o čuvenoj perici, ali i kako je reagovala kada ga je prvi put vidjela s njom.

- On je bio na turneji po Njemačkoj i na nagovor Radeta Vučkovića, naravno, svog velikog prijatelja... Kad sam ga sačekala na aerodormu, vidim nešto se s čovjekom desilo. Ja sam ga pitala: "Šta ti je to trebalo?" On kaže: "Rade mi je rekao, šta ima veze"", rekla je Gordana i nastavila:

- Njemu je to bilo veliko opterećenje, ali je nosio, boga mi, ozbiljnih desetak godina. U jednom momentu je poželio to da skine, to je bio trenutak kad se Saša Đorđević pojavio, i on kaže: "Pa dobro, kad može Sale, mogu i ja". Tako da je i to bila jedna transformacija i mislim da se oslobodio psihički dosta tog tereta koji je imao - ispričala je Goca u emisiji "Na krilima zmaja", pa objasnila kako je sve sa perikom počelo:

- Rade je bio čovjek koji je imao dosta uticaja u nekim sferama na njega, tako da je bilo to "Ajde, da probaš, da vidiš kako to stoji".

(Informer, MONDO)