"Pitala sam ga šta ti je to trebalo?": Šaban 10 godina nosio periku, Goca otkrila kako je sve počelo

Autor Dragana Tomašević
0

Udovica Šabana Šaulića otkrila kako je reagovala kada je prvi put vidjela pjevača sa perikom

Udovica Šabana Šaulića otkrila kako je reagovala kada je prvi put vidjela pjevača sa perikom Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Gordana Šaulić, udovica pokojnog kralja narodne muzike Šabana Šaulića, otkrila je u jednoj emisiji ko je nagovorio njenog supruga da čitavu deceniju nosi periku na glavi.

Goca je bez zadrške pričala o čuvenoj perici, ali i kako je reagovala kada ga je prvi put vidjela s njom.

- On je bio na turneji po Njemačkoj i na nagovor Radeta Vučkovića, naravno, svog velikog prijatelja... Kad sam ga sačekala na aerodormu, vidim nešto se s čovjekom desilo. Ja sam ga pitala: "Šta ti je to trebalo?" On kaže: "Rade mi je rekao, šta ima veze"", rekla je Gordana i nastavila:

- Njemu je to bilo veliko opterećenje, ali je nosio, boga mi, ozbiljnih desetak godina. U jednom momentu je poželio to da skine, to je bio trenutak kad se Saša Đorđević pojavio, i on kaže: "Pa dobro, kad može Sale, mogu i ja". Tako da je i to bila jedna transformacija i mislim da se oslobodio psihički dosta tog tereta koji je imao - ispričala je Goca u emisiji "Na krilima zmaja", pa objasnila kako je sve sa perikom počelo:

- Rade je bio čovjek koji je imao dosta uticaja u nekim sferama na njega, tako da je bilo to "Ajde, da probaš, da vidiš kako to stoji".

 (Informer, MONDO)

