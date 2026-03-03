Dvejn Vašington, Sterling Braun i Dilan Osetkovski će se konačno vratiti iz ratom zahvaćenog Dubaija.

Izvor: MN Press

Izgleda da je drama gotova, da će se košarkaši Partizana vratiti u Srbiju. Usred rata Irana sa Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama Dilan Osetkovski, Šejk Milton i Dvejn Vašington našli su se u Dubaiju, a onda su na ovaj grad krenule da padaju rakete.

U momentu kada je Iran počeo da granatira Dubai u ovom gradu našli su se ne samo košarkaši KK Dubaija već i tri košarkaša Partizana, Armando Bejkot, Šarunas Jasikevičijus i brojni drugi sportisti.

Kako "Mocart sport" javlja crno-bijeli košarkaši će u srijedu biti ukcani na avion koji že zajedno sa košarkašima Dubaija biti u avionu za Ljubljanu. Na tom ljetu bi trebalo da se nađe i direktor ABA lige Milija Vojinović koji se takođe našao na odmoru u Dubaiju.

Partizan je trebalo da igra meč Evrolige upravo sa Dubaijem u četvrtak, ali taj meč je i definitivno odložen, a prema nekim navodima uopšte je pod znakom pitanja nastavak sezone u Evroligi.

(MONDO, N.L.)