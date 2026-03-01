logo
Anja Bla uživa na plaži u Dubaiju dok okolo padaju bombe: Ljudi na mrežama imaju hit komentar (Foto)

Autor Marina Cvetković
0

Influenserka Anja Blagojević poznatija kao Anja Bla oglasila se iz Dubaija u kojem je trenutno ratno stanje.

Anja Bla uživa na plaži u Dubaiju dok okolo padaju bombe: Ljudi na mrežama imaju hit komentar (Foto) Izvor: Instagram printscreen / anjablaa

I dok je u Dubaiju opsadno stanje, i pogođeno je više objekata koji važe za najveće turističke atrakcije, a aerodrom je blokiran, to nije spriječilo influenserku Anju Bla da se uputi na plažu i uživa.

Ona je istakla svoje izvajano tijelo u crvenom bikiniju, uzela koktel pa se sa drugaricom uputila na plažu i sve objavila na instagramu:

"Prvi u mjesecu, Dubai 31C", stoji u opisu uz objavu.

"Selo gori a baba se češlja", "Najjača raketa u Dubaiju", "Čekaj, Dubai bombarduju, a ti si na plaži?" uslijedili su komentari na instagramu, a na mreži X neko je napisao uz njenu sliku: "A u međuvremeneu Srbi u Dubaiju..."

Do juče se krila u stanu tokom detonacija

Anja Bla već neko vrijeme živi u Dubaiju, te su se mnogi zabrinuli za nju dok traju bombaški napadi na grad. Ona se oglasila i otkrila da nije evakuisana, ali da je u stanu napravila razmeštaj i krevet udaljila od prozora, kako je stiglo naređenje svima od tamošnje vlasti.

"Hvala svima koji su pisali. Mi smo pomjerile sofu da ne spavamo do prozora i pijemo vino", napisala je Anja od koje se ne odvaja njena najbolja drugarica.

Izvor: Instagram printscreen / anjablaa

Pogledajte još njenih slika:

anja bla Anja Blagojević influenserka Dubai

