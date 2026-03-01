Aleksandar Dugin, nezvanični ideolog Vladimira Putina, se plaši da bi Rusija mogla da bude sledeća meta nakon Irana.

Ruski filozof i ideolog Aleksandar Dugin, poznat i kao nezvanični ideolog Kremlja koji često komentariše globalne sukobe, javno je izrazio zabrinutost zbog trenutnih tenzija između Izraela, SAD i Irana, upozoravajući na širu geopolitičku opasnost za Rusiju.

Dugin je istakao da trenutna situacija predstavlja seriju udara na saveznike Moskve, te da bi pad Irana mogao imati dalekosežne posljedice po poziciju Rusije. „Ako Iran padne, sve može da ode u suprotnom smjeru, a ako oni padnu, mi smo sljedeći“, rekao je on, naglašavajući da su neprijatelji sistema „sistematski uništavani, jednog po jednog“.

Prema njegovim riječima, bez hitnih patriotskih reformi unutar Rusije, situacija bi mogla postati „vrlo nepredvidiva“. Dugin smatra da bi gubitak ključnih saveznika dodatno oslablio poziciju Moskve u globalnom kontekstu, te da trenutni diplomatski i vojni izazovi zahtijevaju temeljnu stratešku promjenu.

Alexander Dugin: “If real patriotic reforms do not start in Russia now, the situation will become simply unpredictable. Our allies are being systematically destroyed one by one. It is clear who is next and it is clear what negotiations with such an enemy mean.



I believe that the…pic.twitter.com/EkfjekKd08 — Open Source Intel (@Osint613)March 1, 2026

Ko je Aleksandar Dugin?

Aleksandar Dugin je neformalni ideolog ruskog predsjednika Vladimira Putina. Rođen je 1962. godine u Moskvi, po struci je filozof, književnik, geopolitičar i profesor na fakultetu u Moskvi na Univerzitetu Lomonosov.

Zvanično on nema nikakve direktne veze sa Putinom i Kremljom. Međutim, nezvanično, on važi za ideologa ruske unutrašnje i spoljne politike.

Zapadni mediji ga nazivaju “Putinov ideolog” i “Putinov mozak”. Veliki je kritičar zapadnog svijeta, mnogi zapadni politički analitičari ga čak vide kao zagovornika fašizma