logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preminuo brat Silvane Armenulić: Mlađa sestra se oprostila potresnim riječima

Preminuo brat Silvane Armenulić: Mlađa sestra se oprostila potresnim riječima

Autor Marina Cvetković
0

Sestra Silvane Armenulić se emotivnom objavom oprostila od njega.

Preminuo brat Silvane Armenulić: Mlađa sestra se oprostila potresnim riječima Izvor: YouTube/srbabeg/Facebook/Dina Barjaktarevic/printscreen

Mlađa sestra pokojne Silvane Armenulić, Dina Bajraktarević Nikolić, na svom Fejsbuk profilu saopštila je tužnu vijest. Naime, njihov brat Abudin je preminuo.

Sestra Silvane Armenulić emotivnom objavom oprostila se od njega.

„Sa velikom tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da nas je napustio moj dragi brat Abudin Budo. Zauvijek će ostati u našim srcima, mislima i molitvama. Hvala ti za svu ljubav, dobrotu i uspomene koje si nam ostavio. Počivaj u miru. O terminu sahrane i posljednjeg ispraćaja obavijestićemo naknadno“, napisala je Dina.

Izvor: Facebook/printscreen/ Dina Barjaktarevic

"Silvana je bila tužna, ali snažna"

Dina Bajraktarević Nikolić prisjetila se svojevremeno dana kada je saznala da je ostala bez Silvane i sestre Mirjane.

„Nikada neću zaboraviti tu noć. Moj vrisak se čuo kroz cijelu zgradu. Znala sam, u trenutku, da se desilo nešto strašno“, rekla je Dina u jednom intervjuu za „Blic“.

Tri sestre bile su nerazdvojne, a Silvana je, kako kaže, pred njima skidala sve maske: „Pred publikom je bila jaka, ali nama je pokazivala tugu. Znala je da zaplače, da kaže kako joj ništa ne znači aplauz ako se poslije koncerta vrati u praznu kuću.“

Možda ce vas zanimati


Tagovi

silvana armenulić pjevačica Brat

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ