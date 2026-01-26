Nakon razvoda, Gogu Gačić ljubi opasan frajer: Objavila snimak na kojem se grle, a šuška se da Marko ima novu djevojku

Ona je u noćnom izlasku bila sa ozbiljnim frajerom, a sve je to objavila na svom profilu na Instagramu.

Izvor: Instagram/goga_gacic_official

Estradni par Gordana Goga Gačić i Marko Gačić odlučili su da sa razvedu nakon 8 godina braka, a nakon toga Goga je odlučila da se posveti svojim nastupima.

Ona je u noćnom izlasku bila sa ozbiljnim frajerom, a sve je to objavila na svom profilu na Instagramu.

Gogi je u noćnom izlasku društvo pravio plesač Vladimir Todorović, s kojim se usnimila i okačila na Instagram stori. Komentari su se nizali jedan za drugim, zbog toga što se na snimku vidi da je Vladimir ljubi, pa se i grle dok sjede jedno pored drugog, ali kako prenose domaći mediji, oni se poznaju od ranije i zna se da su samo prijatelji.

"Marko se preselio kod nove partnerke"

Nakon što su se pjevačica i njen, sada bivši suprug pjevač Marko Gačić, oglasili zajedničkim saopštenjem u kom su obavijestili javnost da su se razveli, isplivale su nove tvrdnje o krahu braka. Navodno se Marko već uselio kod nove djevojke, dok je Goga ostala da živi u kući njegovih roditelja.

"Marko se već neko vrijeme ne nalazi u porodičnom domu. Preselio se kod nove partnerke, dok je Goga sa djecom ostala kod njegovih roditelja. Ona se maksimalno trudi da djeca ne osjete preveliki stres zbog razvoda, tvrdi izvor za domaće medije i dodaje da su Goga Gačić i Marko ostali u korektnim odnosima."

"Oni se čuju i dogovaraju oko obaveza vezanih za sina i ćerku. Tu nema svađa, bar kada su djeca u pitanju, oboje su svjesni da moraju da funkcionišu kao roditelji. Međutim, odnosi unutar šire porodice nisu tako harmonični. Marko sa svojim roditeljima trenutno nije u najboljim odnosima. Marko i roditelji su zahladili odnose, postoji dosta neriješenih stvari i tenzija. Uprkos svemu, oni su tu za djecu i trude se da Gogi pomognu koliko mogu", zaključuje izvor i dodaje da Markova porodica ne prihvata to da je zbog druge djevojke napustio suprugu i djecu.



