Nikolija i Relja pojavili su se večeras na jednoj lokaciji u Beogradu i odmah privukli pažnju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nikolija Jovanović i Relja Popović prvi put su se zajedno pojavili u javnosti nakon priča o njihovom razvodu, čime su privukli veliku pažnju. Povod za njihov izlazak bio je događaj koja se održava u Beogradu.

Nikolija Jovanović i Relja Popović odazvali su se humanitarnoj akciji u okviru koje su se prikupljala sredstva za majke koje nemaju dovoljno uslova da obezbede osnovne potrebe za svoje bebe. Njihovo zajedničko pojavljivanje mnogi su protumačili kao jasan znak da su glasine o razvodu bile preuveličane.

Vidi opis Relja i Nikolija prvi put u javnosti nakon navoda o aferi i razvodu: Sada je sve jasno, evo gdje smo ih uslikali Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

Bračni par bio je vidno raspoložen, sve vrijeme su se držali za ruke, a Relja je tom prilikom kratko prokomentarisao situaciju riječima: "Zauvijek zajedno".

Otpratila Relju, pa zapratila

Podsjetimo, fanovi su nedavno primijetili da je Nikolija otpratila Relju sa Instagrama, što je izazvalo pravi haos na društvenim mrežama i brojne spekulacije o njihovom odnosu.

"Ljudi, Nikolija je stvarno otpratila Relju sa Instagrama", glasio je jedan komentar na mreži „X“, koji je pokrenuo lavinu reakcija i rasprava među njihovim pratiocima.

Nedugo zatim, Nikolija je ponovo zapratila Relju Popovića na Instagramu, nakon što su svi primijetili da ga je prethodno otpratila. Upravo tada su se na društvenim mrežama pojavile razne spekulacije o njihovom odnosu, naročito u kontekstu priča o navodnoj prevari, ali se par ovim zajedničkim pojavljivanjem potrudio da stavi tačku na glasine.