logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ludnica zbog Cece Ražnatović na Tiktoku: Pjesma iz 1995. "vaskrsla" na mrežama, evo koji narodnjak je u pitanju (Video)

Ludnica zbog Cece Ražnatović na Tiktoku: Pjesma iz 1995. "vaskrsla" na mrežama, evo koji narodnjak je u pitanju (Video)

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Ceca Ražnatović je zbog pomame za ovom pjesmom na društvenim mrežama riješila da je ponovo uvrsti na repertoar

Pjesma iz 1995. "vaskrsla" na mrežama, evo koji narodnjak je u pitanju Izvor: Pink

Pojedine numere sačekale su i po nekoliko decenija da bi dokazale svoj "puni potencijal", a na tome mogu zahvaliti društvenim mrežama.

Svi pamte "Helikopter" trenutak i "Miki, Milane" ludnicu koja je vladala na Tiktoku, a sada mladi korisnici mreža imaju nov hit.

U pitanju je pjesma "Vreteno", koju je Ceca Ražnatović otpjevala 1995. godine, na albumu "Maskarada".

Zbog brojnih videa koji su osvanuli na mrežama uz ovu muziku, trendu se priključila i sama pjevačica, ali i odlučila da je uvrsti u repertoar na nastupima.

Pogledajte:

@cecaraznatovicoffVreteno Koja noćas na tvoj račun pije#ceca#cecaraznatovic♬ original sound - CECA


Osim nje, kada je reč o Cecinim starim pjesmama, korisnici Tiktoka se nerijetko snimaju i uz "Pogrešan broj", "Cvetak zanovetak", "Znam" i druge njene starije pjesme koje se tek sada izdvajaju.

Poslušajte samo neke od "obrada":

@qetraetraCecina prime era#ceca#cecavreteno#vreteno#maskarada#qetraetra♬ original sound - Estradni Hunter 007

@sssaritax#ceca#vreteno#balkantiktok#foryoupage#music♬ original sound -

 Ali, i kako danas zvuči pjesma kojom je počela karijeru - "Pogrešan broj":

@zovemselauraDan 14 ❤️ Pogrešan broj |#30danichallenge#ceca#cecaraznatovic#svetlanaraznatovic#pogresanbroj#balkancover#topvokal♬ sonido original - Laura Marín

Tagovi

Svetlana Ceca Ražnatović Tik Tok pjesma

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ