Ludnica zbog Cece Ražnatović na Tiktoku: Pjesma iz 1995. "vaskrsla" na mrežama, evo koji narodnjak je u pitanju (Video)

Pjevačica Ceca Ražnatović je zbog pomame za ovom pjesmom na društvenim mrežama riješila da je ponovo uvrsti na repertoar

Izvor: Pink

Pojedine numere sačekale su i po nekoliko decenija da bi dokazale svoj "puni potencijal", a na tome mogu zahvaliti društvenim mrežama.

Svi pamte "Helikopter" trenutak i "Miki, Milane" ludnicu koja je vladala na Tiktoku, a sada mladi korisnici mreža imaju nov hit.

U pitanju je pjesma "Vreteno", koju je Ceca Ražnatović otpjevala 1995. godine, na albumu "Maskarada".

Zbog brojnih videa koji su osvanuli na mrežama uz ovu muziku, trendu se priključila i sama pjevačica, ali i odlučila da je uvrsti u repertoar na nastupima.

Pogledajte:



Osim nje, kada je reč o Cecinim starim pjesmama, korisnici Tiktoka se nerijetko snimaju i uz "Pogrešan broj", "Cvetak zanovetak", "Znam" i druge njene starije pjesme koje se tek sada izdvajaju.

Poslušajte samo neke od "obrada":

Ali, i kako danas zvuči pjesma kojom je počela karijeru - "Pogrešan broj":