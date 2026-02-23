Ludnica zbog Cece Ražnatović na Tiktoku: Pjesma iz 1995. "vaskrsla" na mrežama, evo koji narodnjak je u pitanju (Video)

Pjevačica Ceca Ražnatović je zbog pomame za ovom pjesmom na društvenim mrežama riješila da je ponovo uvrsti na repertoar
Pojedine numere sačekale su i po nekoliko decenija da bi dokazale svoj "puni potencijal", a na tome mogu zahvaliti društvenim mrežama.
Svi pamte "Helikopter" trenutak i "Miki, Milane" ludnicu koja je vladala na Tiktoku, a sada mladi korisnici mreža imaju nov hit.
U pitanju je pjesma "Vreteno", koju je Ceca Ražnatović otpjevala 1995. godine, na albumu "Maskarada".
Zbog brojnih videa koji su osvanuli na mrežama uz ovu muziku, trendu se priključila i sama pjevačica, ali i odlučila da je uvrsti u repertoar na nastupima.
Pogledajte:
@cecaraznatovicoffVreteno Koja noćas na tvoj račun pije#ceca#cecaraznatovic♬ original sound - CECA
Osim nje, kada je reč o Cecinim starim pjesmama, korisnici Tiktoka se nerijetko snimaju i uz "Pogrešan broj", "Cvetak zanovetak", "Znam" i druge njene starije pjesme koje se tek sada izdvajaju.
Poslušajte samo neke od "obrada":
@qetraetraCecina prime era#ceca#cecavreteno#vreteno#maskarada#qetraetra♬ original sound - Estradni Hunter 007
Ali, i kako danas zvuči pjesma kojom je počela karijeru - "Pogrešan broj":