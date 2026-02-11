logo
Ceca zbog smrti male Eme odložila koncert u Čačku: Pjevačica odmah reagovala, donijeta hitna odluka

Autor Jelena Sitarica
0

Svetlana Ceca Ražnatović odmah je odlučila da događaj pomjeri.

Ceca zbog smrti male Eme odložila koncert u Čačku Izvor: printscreen/youtube/Zvezde Granda

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović odložila je koncert koji je trebalo da se održi 14. februara u Čačku, zbog tragedije koja je potresla cijelu Srbiju.

Vijest da je četvorogodišnja djevojčica Ema M. izgubila život nakon operacije trećeg krajnika u čačanskoj bolnici, potresla je mnoge, zbog čega je Ceca odmah donijela odluku da odloži koncert.

Pjevačica je zatražila novi termin, pa će koncert biti pomjeren za 15. mart ove godine.

Neutješni roditelji male Eme kažu da djevojčica nije imala zdravstvenih problema, osim tog sa krajnicima koji je jako čest kod mališana. Ipak, rutinska operacija pretvorila se u pakao sa smrtnim ishodom.

Svetlana Ceca Ražnatović Čačak koncert odloženo djevojčica smrt

