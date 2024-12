"Vadila sam mu krv iz usta i vrištala": Jezivo svjedočenje Cece o ubistvu Arkana, prije kobne noći prošli niz problema

Ceca je govorila o detaljima života sa Arkanom i svim nedaćama kroz koje su zajedno prošli.

Serija "Sablja" vratila je u žižu javnosti priče mnogih žestokih momaka devedesetih, između ostalog i Željka Ražnatovića Arkana, koji je ubijen 15. januara 2000. godine u beogradskom hotelu "Interkontinental".

Nažalost, njegova supruga Svetlana Ceca Ražnatović svjedok je svega što se desilo i prva mu je pritrčala kako bi mu pomogla. Nikada nije krila da je Arkan bio njena najveća ljubav koja je bila krunisana rođenjem dvoje djece - Veljka i Anastasije.

Ceca je svega par puta govorila o traumatičnom događaju, a detalje ubistva koji lede krv u žilama otkrila je samo dva mjeseca kasnije, tačnije 6. marta 2000. godine, pred sudijom, kada je objasnila šta se desilo kobnog dana kada je njen suprug ubijen.

"Po dolasku u hotel svi smo otišli u butik "La France", a pola sata kasnije Željko je izašao da pronađe prijatelja Mandu. Povremeno sam sa sestrom obilazila svoje butike i prolazila pored puža u kojem je Željko sjedio s Mandom i Garićem. U jednom trenutku pored njega je sjedio i Branko Jevtović Jorga, a kad sam sledeći put došla, njega nije bilo. Sjela sam malo pored supruga i otišla u "La France", rekla je Ceca na sudu 2000. godine i dodala:

"U jednom trenutku u butik je utrčao Zvonko Mateović, tražio je da mu dam pištolj, jer je on ispalio sve projektile iz svog oružja. Dala sam mu moj valter, ali on nije ispalio nijedan metak. Neke žene su mi branile da izađem iz butika, a Zvonko je vrištao: "Ubijen je komandant". Smogla sam snage i otrčala do muža. Garić je bio na podu, Željko je krvario, pokušala sam sa reanimacijom. Vidjela sam da je Manda na mjestu mrtav. Vrištala sam da neko pozove Hitnu pomoć, dok sam Željku iz usta vadila krv."

Smrt supruga Ceca je teško podnijela, ali je morala naprijed. Često joj se zamjeralo to za koga je bila udata, ali ona ne mari. Uživa u nastupima, druženju sa publikom, i najbitnije, lijepim porodičnim momentima.

Inače, Ceca i Arkan su od samog početka odnosa prevazišli brojne probleme. Njihova ljubavna priča često je bila tema medija, ali su se tek nedavno pojavili neki nepoznati detalji iz njihove veze.

Tako je pjevačica otkrila da je Željka prvi put videla u "Plejboju", i da je tada izjavila da je "prava muškarčina", kao i da bi "voljela da se uda za tako nekog". Kasnije se upoznaju zahvaljujući Oliveru Mandiću.

Ceca se sjetila kako joj je Arkan tada rekao: "Jesi li ti ta koju ja redovno šišam?" i priznala da je bila uplašena i zbunjena.

Ubrzo su se počeli da se viđaju, a interesantno je da je Ceca navodno prva poljubila Željka. Pjevačica je tada naglasila da nije zaljubljena u njegovu moć, već u njegove ljudske kvalitete, karakter i fizički izgled, naglašavajući da je za nju najvažnija emocionalna povezanost.

Ceca je svojevremeno otkrila i jedan tužan detalj vezan za njihov brak. Prije venčanja, dok je bila u drugom stanju, izgubila je bebu. Iako je to bio veliki gubitak, odlučili su da ne odlažu venčanje, koje je održano 19. februara 1995. godine. Vjenčanje je bilo događaj o kojem su izvještavali i BBC i CNN.

Nedugo prije toga, Ceca se podvrgla vantjelesnoj oplodnji, jer je imala problema sa začećem. Željko ju je u tom procesu podržao, iako nije imao problema da ima djecu, jer je već imao sedmoro. U decembru 1996. godine dobili su sina Veljka, a dvije godine kasnije i ćerku Anastasiju.

Njihov brak je bio prepun ljubavi i međusobnog poštovanja, a Ceca je otkrila da je Željko uživao u praznicima i da ništa nije morala da radi nakon udaje. U tom periodu, njena karijera je nastavila da raste, a ona je izdavala albume koji su postizali veliki uspjeh.

Iako su mnogi želeli da naruše njihov brak kroz razne tračeve, Arkan i Ceca su ostali nerazdvojni. U decembru 1999. godine, Ceca je objavila album "Ceca 2000", a u januaru 2000. godine organizovala je promociju u hotelu "Interkontinental", gdje su se pojavili mnogi ugledni ljudi iz svijeta muzike. Međutim, samo nekoliko dana kasnije, Ceca i njena porodica doživjeli su veliku tragediju.

