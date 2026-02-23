Ceca Ražnatović progovorila o Saši Popoviću: Otkrila zašto mu neće doći na pomen, evo da li se čuje sa Suzanom

Ceca Ražnatović osvrnula se na godišnjicu smrti direktora "Granda".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ceca Ražnatović danas je opčinila sve kada je ispred studija "Zvezda Granda" došla u prelijepom plavom kompletu koji je odlično pristajao njenoj građi. Sa naočarima za sunce i efektnim nakitom još jednom je uspjela sve da obori s nogu.

Ceca Ražnatović ovu modnu kombinaciju ukombinovala je sa crvenim štiklama i istom nijansom tašne, a kada su joj okupljeni predložili da časti zbog toga što je Veljko u Moskvi pobijedio u boks meču, ona je kroz osmijeh rekla: "Biće mi zadovoljstvo".

"Veljko je odlično, kaže da mu je jako žao što je tako kratko trajao meč. Rekla sam vam da sigurno narednih godinu dana neće dolaziti", rekla je Ceca.

Ceca kaže da je i te kako zadovoljna svojim životom i izgledom, a da će se uskoro cijela porodica okupiti kada krenu rođendani.

"Neću doći na pomen Saši Popoviću"

Ceca je ovom prilikom pričala i o godišnjici smrti Saše Popovića i kako kaže, ne može da vjeruje da je već toliko prošlo.

"Nevjerovatno, vrijeme jako brzo leti. Neću moći da dođem na pomen jer imam zakazan koncert u Sent Galenu, ali u svakom slučaju sa Suzanom sam u kontaktu. Žao mi je, ali šta da radim", rekla je Ceca.