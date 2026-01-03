logo
Dara Bubamara sinu kupila poklon od 20.000€: On od 13. zarađuje, za dan uzme 390 dolara

Dara Bubamara sinu kupila poklon od 20.000€: On od 13. zarađuje, za dan uzme 390 dolara

Autor Jelena Sitarica
0

Dara Bubamara nije štedjela kada je riječ o rođendanskom poklonu za nasljednika.

Dara Bubamara sinu kupila poklon od 20.000 Izvor: Instagram/darabubamara_official

Dara Bubamara ne krije da je sin centar njenog svijeta, a sada je imala i poseban razlog za slavlje - njegov rođendan.

Pjevačica je odlučila da sinu Konstantinu za 17. rođendan priredi veliko iznenađenje, te je odlučila da ga obraduje papreno skupim poklonom.

Ona se oglasila na mrežama uz emotivnu poruku nasljedniku: "Sine moj, srećan ti rođendan da si mi živ i zdrav i najbolji u svemu. Volim te najviše na svijetu, ja sam najsrećnija na svijetu što imam takvu podršku i ljubav od svog najdivnijeg, najboljeg sina".

Izvor: Instagram/ darabubamara_official

Pored emotivnih riječi, našao se i papreno skup luksuzni sat brenda Audemars Piguet, koji je nekoliko odabranih modela ove manufakture jedan od najtraženijih i najprestižnijih na svijetu.

Izvor: Instagram/ darabubamara_official

Cijene satova kreću se u rasponu od 20.000, pa preko 40.000 eura, u zavisnosti od modela i materijala, a za ovaj novac komotno može da se kupi garsonjera u okolini Beograda.

Sin sam zarađuje

Inače, sin pjevačice počeo je kao vrlo mlad da zarađuje tako što je preko interneta igrao igrice.

Kako je Dara jednom prilikom otkrila, on je uspješno našao način da njoj ne traži za džeparac, a dio novca joj je od zarade i uplatio na račun.

"On već sa 13 godina zarađuje, nevjerovatno ali zarađuje mami. Danas mi je poslao poruku da je preko igrica zaradio 390 dolara i da će mi staviti na karticu. Ja sam rekla hvala sine" rekla je Dara za Kurir, pa je pomenula i bivšeg muža Milana:

"Milan i ja jako lijepo funkcionišemo, 99 odsto bračnih parova ne živi dobro kao nas dvoje, iako nismo u braku. On mi je najveći prijatelj, i ja njemu."

