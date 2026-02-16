"Dala sam mu 100.000 €": Dara Bubamara otkrila da se udala da je ne bi uhapsili, šok ispovijest pjevačice

Dara Bubamara govorila je o svojoj karijeri, ali i o ljubavnom životu.

Dara Bubamara, u velikoj ispovijesti, nedavno je po prvi put progovorila o brojnim kontroverznim trenucima iz svoje karijere i života.

Dara je najpre otkrila kako je dobila svoj zaštitni znak, nadimak koji je postao sinonim za nju:

"Bubamara je sreća. Ja uvijek kažem da je to neka sudbina. Često kada sam razgovarala sa Sašom Popovićem, govorio mi je: 'Dara Bubamara je najbolji nadimak na estradi'. I Lepa Brena se složila, to je ime koje se čuje, koje ima zvučnost - kaže Dara, prisjećajući se trenutaka kada je postala prepoznatljiv lik na estradi."

Iako je na početku svoje karijere morala da balansira između školskih obaveza i nastupa, Dara je imala jasnu viziju.

"Pjevala sam do 3-4 ujutru, pa išla u školu. Iako nisam imala djetinjstvo kao moje vršnjakinje, uspjeh je bio neizbježan - priznaje pjevačica, koja je brzo postala zvijezda na estradi."

Dara je otkrila da je njeno pravo ime Radojka, i da je dobila to ime u čast svoje bake.

"Baka mi je bila velika inspiracija, a sada, kada nosim njeno ime, ponosna sam - priznaje Dara.

"Za prvog muža sam se udala da me ne bi hapsili"

"Taj prvi brak bio iz zezanja, a sad ću reći zašto iz zezanja. Pjevali smo svi u Njemačkoj i imali smo od Jovanovića nekog menadžera papire i to je odjednom počelo hapšenje, pošto se nije plaćao porez. Goca Božinovska zaustavljena na granici, ovu pjevačicu zaustavili na granici, haos. A Laki (Lazar Dugalić prim. aut) i ja tada u vezi, a on živi u Njemačkoj. I kaže Andrija, naš prijatelj, čovječe, jeste vi ludi da sad, ako uhvate Daru, ona će nagrabusiti zbog tog Jovanovića, kaže idite vjenčajte se i gotovo, ona ima papire i ćao, završeno. I ja kažem ajde.. Mislim, mi smo se zavoljeli, živjeli smo zajedno, ali ja sam mu rekla: 'Slušaj, znači, ovo nije sad znači, brak. Ovo je sad zbog papira, ali da znaš, nemoj se sad utripovati da smo muž i žena.Mene svaki muškarci i dan-danas voli i ne žene se... Ali, on je tad gledao da mi uradimo za mene najbolje.

Svakako se volimo i šta, nema to veze nikakve, ali stvarno smo bili mladi i stvarno smo htjeli to zbog papira, kao, što ima veze, koliko se ljudi vjenčavaju po inostranstvu zbog papira mi smo opet bili zajedno. Ali ja sam mu rekla, da znaš, nije to sad kao brak, da ćemo mi sad djecu imti i to sve, nego to je sad ovakva situacija. I to me je skupo koštalo. Laki i ja smo bili sedam godina zajedno i onda kada sam upoznala Milana ja sam išla da se razvedem tamo u Njemačku. On čak nije hteo da da razvod zato što je bio povrijeđen. Ja mu lijepo rekla da je zbog papira, a on ne da razvod. Ja svakom lijepo kažem iskreno. On ne da razvod, brate. Ništa, Milan je to sredio sa njim."

Afera namještaljka

Iako se često spominju skandali u njenom životu, Dara priznaje da je imala nekoliko neprijatnih trenutaka, uključujući i porno aferu koja je uzdrmala njen imidž.

"Prije ovoga su bile namještaljki. To je uradio čovjek kom sam ja pomogla. Dala sam mu 80.000 eura, možda i 100.000. Namjestili su mi te neke slike, da sam ja bila šokirana. A namjestili su u novinama kako sam ja slala nekom fudbaleru. A on je imao moj icloud. Tako da sam to Milanu objasnila tada je Milan je stao uz mene. To je bila namještaljka zbog para."

Progovorila o poznanstvu s Milanom

"To je hit priča sad kad ti ispričam. Imala sam jednog lika, neku vezu, odavde dečko iz Srbije, mnogo lijep momak, koji me molio da odem u Pariz da otpjevam kod njegovog jako dobrog prijatelja, koji je isto predivan dečko i sjajan momak neku žurku za Helovin. On kao tamo ima svoj klub i sve i ja kažem, dobro. A sa tim dečkom koji me je slao sam tek počinjala neku vezu kao smo se zaljubil. I on me je molio da idem, Ja došla, čovječe, sačekao me Milan, tamo sve, ja kad sam ga vidjela stvarno odlijepila. Kad sam ga videla, kako on priča, kako je on kulturan, ja odlepila, zaljubila se. On uzeo pa sipa mi čaj, onako, pa nije nametljiv, znači, odlijepila. Ja sam tu otpjevala, napravila haos, Milan me ispoštovo, ja došla u Srbiju, počeli tu da se kuckamo porukama sve super. Sve onako, kao normalno, znaš, ništa, tu nema neko muvanje i mene je to privuklo, što on mene nije odmah napadao. Bio je fin prema meni, ali... Nije bilo navalentan čak osam ja nekako počela da ga zvrckam, a on, onako, kao, znaš, ništa posebno. I nije takav tip, nije onako nametljiv. I prošlo je to vrijeme, par mjeseci došao u Novi Sad, onda mi se pojavio rođendanu, kupio mi ogromnu sliku sa mojim likom. Tako je krenulo. Trajalo je muvanje šest mjeseci, sedam. Kada smo se smuvali, odlijepili smo bukvalno.

Posle 5-6 dana Milen je rekao biraj gdje ćeš da živiš, hoćemo u Francusku, gdje hoćeš da živiš? Ja isto odlijepila, upoznala mu roditelje, predivni ljudi koje sam toliko voljela, oni su preminuli, mene su obožavali. Upoznao moju majku, mama odlijepila. Znaš kad moja mama nije htjela da sjedne u avion plašila se, ona je zbog njega otišla u Pariz.

Tata i mama su sve radili zbog njega, koliko su ga poštovali. A onaj što me je poslao u Pariz mi je rekao: 'Kud sam te poslao", ja mu samo govorila 'Jaoj što je Milan predivan, ja sam se zaljubila'. Tako da je bio stvarno predivan život sa Milanom, bajka jedna, kada vratim film stvarno, bajka, bajka. I dan dan smo u dobrim odnosima. Malo se tu neka energija ugasila, ali evo mi se i dan danas čujemo svaki dan i u kontaktu smo kao porodica. Kada ode kod svojih na groblje, ode i kod mojih roditelja, šta god mi treba, tu je, ja za njega isto, tako da nikada se u životu ne zna šta se to može desiti u budućnosti."

