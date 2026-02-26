"Čeda vrlo dobro zna zašto me je ostavljao samog sa njegovom ženom": Aca Kos o bivšoj svog druga i njenoj vezi

Aca Kos nedavno je u jednoj emisiji otkrio detalje prijateljstva sa suprugom svog dobrog prijatelja Čede Jovanovića.

Izvor: Kurir

Čedomir Jovanović nakon razvoda od supruge Jelene Jovanović trenutno živi sa Acom Kosom, koji je sada otvoreno govorio o njihovom odnosu, ali i o vezi sa njegovom bivšom partnerkom. Kos naglašava da je i dalje veoma privržen Jeleni i ističe da se emocije među njima nisu promijenile, iako se ona preselila na drugi kontinent. Kako kaže, ljubav među njima će uvijek ostati ista.

"Izuzetno poštovanje imam za njegovu suprugu Jelenu. Nas je on zbližio i nju stvarno doživljavam kao svoju sestru. Kod roditelja sam jedinac, ali na nju gledam kao na sestru i sa njom sam prošao mnogo toga, i dobro i zlo. On nas je upoznao i on vrlo dobro zna zašto me je ostavljao sa njom. Kad god je imao poslovne obaveze, putovao, meni je govorio da budem tu za nju", rekao je Kos, kom je ostala praznina u srcu zbog Jeleninog odlaska iz Srbije u Ameriku.

" Ona sada nije u Beogradu, ali će ljubav uvijek biti ista, kako za nju, tako i za njihovu djecu, ja sam tu za njih, a on iznad svega" ispričao je Aca.

Čedina bivša žena u Americi ima novog partnera

Inače, Čedomir Čeda Jovanović i njegova bivša žena Jelena stavili su tačku na brak dug dvije i po decenije prije više od godinu dana. Tu informaciju potvrdio je sam Čeda tada, a nakon toga u javnosti su se pojavili detalji vezani za njihov odnos u periodu koji je prethodio odluci o razvodu.

Podsetite se njihovih fotografija:

Čeda Jovanović je od Jelene tada čak 45 dana krio da ide na operaciju pršljena, a ona je i te kako bila iznenađena kad je na kraju saznala sve.

Ona je u tom periodu bila na putovanju u Americi i, tek kada se vratila u Srbiju, videla je muža u kolicima.

Sa njim je za to vrijeme bio prijatelj Aleksandar Kos, koji mu se našao u najtežim životnim trenucima.

Čedina bivša žena Jelena, inače, već neko vrijeme sa novim dečkom uživa u Americi.

(Republika/MONDO)